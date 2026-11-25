Ferrari bringt einen Ableger seines Rennwagens 296 Challenge auf die Straße. Obwohl sie für den öffentlichen Raum zugelassen ist, zeigt sich auch diese Variante alles andere als zivil.

Ferrari bringt einen Ableger seines Rennwagens 296 Challenge auf die Straße. Obwohl sie für den öffentlichen Raum zugelassen ist, zeigt sich auch diese Variante alles andere als zivil.

Ferrari stellt seinem Markenpokal-Rennwagen 296 Challenge jetzt eine Straßenversion zur Seite. Der Zweisitzer mit dem Namenszusatz "Stradale" nutzt einen 493 kW/670 PS starken Dreiliter-V6-Biturbo, der komplett ohne elektrische Unterstützung auskommt. Interessenten müssten wohl knapp 300.000 Euro in den Kauf investieren. Dafür gibt es klassische Rennsporttechnik und extreme Fahrleistungen.

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Der Mittelmotor des "Stradale" ist mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, das die Kraft in Richtung Hinterräder leitet. Für den Sprint auf Tempo 100 nennt der Hersteller 2,8 Sekunden, nach 7,9 Sekunden sind 200 km/h erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit des 1.330 Kilogramm schweren Coupés liegt bei mehr als 300 km/h. Ein feststehender Heckflügel und ein geschlossener Unterboden tragen dazu bei, dass der "Stradale" bei Tempo 250 auf 617 Kilogramm Abtrieb kommt.