Crash, Krisengipfel, Crash, wieder Krisengipfel. Im explosiven Machtkampf der Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc versucht es der Formel-1-Rennstall einmal mehr mit Strenge. Wie lange hält der Burgfrieden?

Ob es Charles Leclerc und Lewis Hamilton schaffen, sich in den letzten zwei Rennen nicht ins Auto zu fahren? Crash, Krisengipfel, Crash, wieder Krisengipfel.

Im explosiven Machtkampf der Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc versucht es der Formel-1-Rennstall einmal mehr mit Strenge. Wie lange hält der Burgfrieden? Die Ferrari-Friedensgespräche in Nahost verließen Lewis Hamilton und Charles Leclerc mit einem wackligen Kompromiss. Im eskalierten Fahrerzoff sucht die Scuderia vor den Finalrennen der Formel 1 in Katar und Abu Dhabi weiter nach einem Ausweg.

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Auch nach dem nächsten Krisentreffen in Lusail und einer Gardinenpredigt von Teamchef Frédéric Vasseur scheint der Konflikt nicht komplett beigelegt.