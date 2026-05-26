Ferrari präsentiert das erste vollelektrische Modell: Der Ferrari Luce

Ferrari hat mit dem Luce sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt. Der Luce ist eine völlig neue Interpretation der italienischen Ikone und bietet eine beeindruckende Leistung von 1050 PS.

Der legendäre Sportwagenhersteller Ferrari präsentiert mit dem Ferrari Luce sein erstes vollelektrisches Modell. Der Luce ist mehr als nur ein Ferrari ohne V12 - er ist eine völlig neue Interpretation der italienischen Ikone.

Mit vier Elektromotoren und einer beeindruckenden Leistung von 1050 PS zeigt der Luce, was technisch möglich ist. Er sprintet in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht mehr als 310 km/h. Ferrari will mehr als nur Zahlen liefern. Der Luce soll kein Ersatz für bestehende Modelle sein, sondern ein neues Kapitel für die Marke darstellen.

Die eingerahmte Heckpartie trägt die markante vierfache Rückleuchten-Grafik, wie man sie bereits von zahlreichen Ferrari-Modellen kennt. Vier Türen, fünf Sitze und eine Lounge-Atmosphäre - der Luce vereint Supersportwagen-Performance mit Komfort. Eine Besonderheit ist das Design. Der Designer Sir Jony Ive (ehemals Apple) hat mit seinem Team von LoveFrom den Luce gestaltet.

Die glatte, fließende Linienführung und die gläserne Kuppelstruktur erinnern an Apple-Produkte. Ferrari spricht vom 'Glass House', das die Fahrgastzelle umschließt. Klassische Ferrari-Fans könnten die dramatischen Kanten vermissen, doch der Luce bietet eine neue Art von Luxus. Technisch ist der Luce eine echte Ansage.

Die vier Elektromotoren sorgen nicht nur für Leistung, sondern laut Ferrari auch für ein besonderes Fahrgefühl. Eine aktive Federung, Allradlenkung und Torque Vectoring (intelligente Kraftverteilung) sollen diesen Charakter unterstreichen. Besonders stolz ist Ferrari auf das Soundkonzept: Mechanische Klänge der Elektromotoren werden verstärkt und in den Innenraum gespielt - kein simuliertes Verbrenner-Geräusch. Der Innenraum ist minimalistisch und hochwertig.

Klassische Knöpfe und Schalter sorgen für ein analoges Ambiente, das sich intuitiv bedienen lässt. Das Infotainment ist klar strukturiert und reduziert. Mit einem Basispreis von rund 550.000 Euro ist der Luce in einem exklusiven Segment positioniert. Ferrari verfolgt einen einzigartigen Ansatz: die Emotionalisierung der Elektromobilität.

Ab Werk fährt der Ferrari Luce auf 23-Zoll-Felgen vorn und 24-Zoll-Felgen hinten - klingt surreal, wirkt aber nicht überdimensioniert. Während andere Hersteller auf Hightech setzen, will Ferrari Begehrlichkeit wecken. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Ferrari betritt mit dem Luce Neuland und zeigt, dass Elektromobilität und Emotion Hand in Hand gehen können





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