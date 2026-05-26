Ferrari präsentiert vollelektrischen Luce - Anleger reagieren nervös

Ferrari stellt mit dem Luce sein erstes vollelektrisches Luxusfahrzeug vor. Trotz über 1.000 PS, fünf Sitzen und futuristischem Design lässt die Aktie um rund 6 % fallen, weil Investoren das neue Aussehen und das Risiko des Umstiegs hinterfragen.

Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Modell präsentiert und ihm den Namen Lu Luce gegeben - das italienische Wort für Licht. Der neue Supersportwagen ist ein radikaler Schritt für den Traditionshersteller: Er verfügt über fünf Sitze, mehr als 1.000 PS und wird voraussichtlich rund 550.000 Euro kosten.

Die Beschleunigung von null auf 100 km/h soll in etwa 2,5 Sekunden erfolgen, während die Höchstgeschwindigkeit über 310 km/h liegt. Ferrari‑Chef Benedetto Vigna betonte, dass bei der Entwicklung des Luce zuerst das klassische Ferrari‑Fahrgefühl im Vordergrund stand und erst anschließend die elektrische Antriebstechnik integriert wurde, sodass das Fahrzeug sich zunächst wie ein Ferrari und erst danach wie ein E‑Auto anfühlt.

Das Design, das von den bekannten Designern Jony Ive und Marc Newson mitgestaltet wurde, bewegt sich deutlich weg vom traditionellen Ferrari‑Look und hin zu einer glatteren, futuristischen Ästhetik, die mehr an eine Lounge als an einen Rennwagen erinnert. Der Innenraum ist von hellem Leder, einem großzügigen Zentraldisplay und einem Cockpit geprägt, das eher an ein luxuriöses Wohnzimmer als an die klassische Rennsportkabine erinnert. Trotz der beeindruckenden Leistungsdaten reagierten die Investoren nach der Präsentation zurückhaltend.

Am Dienstagmorgen fiel der Aktienkurs des italienischen Sportwagenherstellers um rund sechs Prozent und lag bei 291,30 Euro. Die Anleger scheinen vor allem durch das untypische Design verunsichert zu sein, das weniger den traditionellen Ferrari‑Charakter verkörpert und stärker an ein High‑Tech‑Produkt erinnert. Online‑Foren und Social‑Media‑Kanäle brodelten über den Look, und viele langjährige Fans äußerten Bedenken, dass der Luce eher ein technisches Gadget als ein echter Ferrari sei.

Während einige Konkurrenzmodelle, wie die chinesische Luxusmarke Yangwang mit ihrem U9 Xtreme, bereits zu einem Preis von etwa 230.000 Euro in China angeboten werden, bleibt Ferraris Position im Luxus‑Sportwagensegment fragil. Die Marke lebt von Klang, Rennsport‑Feeling, Exklusivität und einem starken Mythos - Elemente, die durch ein rein elektrisches Fahrzeug teilweise gefährdet sein könnten. Ferrari plant, bis 2030 etwa 20 Prozent seiner gesamten Modellpalette auf reine Elektroautos umzustellen, während der Rest weiterhin aus Hybriden und Verbrennungsmotoren bestehen soll.

Dieser vorsichtige Ansatz soll den spürbaren Übergang von traditionellen Antrieben zu Elektromobilität glätten und die Risiken eines abrupten Wandels vermeiden. Andere Hersteller, wie die VW‑Tochter, haben bereits die Einführung ihres ersten E‑Modells auf 2029 verschoben, weil der Markt für Luxus‑Sportwagen noch nicht bereit sei. Ebenso zeigen die Erfahrungen britischer Marken, die radikal auf Elektro umgestiegen sind, dass ein zu schneller Umbruch zu Zulassungsproblemen und Kritik führen kann.

Ferraris vorsichtige Strategie soll genau diesen Bruch verhindern, doch der aktuelle Kursrutsch verdeutlicht, dass Investoren noch skeptisch sind, ob das Unternehmen den Spagat zwischen Tradition und Innovation meistern wird





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