Ferrari-Schnäppchen: Mann in Spanien wegen Markenrechtsschutz vor Gericht

Ein Mann in Spanien hat versucht, einen Ferrari 360 Spider für weniger als 30.000 Euro zu verkaufen. Die spanische Polizei hat das Fahrzeug entdeckt und den Besitzer vorläufig festgenommen, weil es sich um eine Nachbildung handelt und auf dem Fahrzeug geschützte Ferrari-Logos und Markenzeichen befanden.

Ein Mann in Spanien ist in Schwierigkeiten geraten, nachdem er einen Ferrari 360 Spider für weniger als 30.000 Euro angeboten hatte. Die spanische Polizei wurde auf das Inserat aufmerksam und entdeckte das Fahrzeug in der Region Alicante.

Zunächst wirkte alles echt, aber bei einer genaueren Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um eine aufwendig gebaute Nachbildung handelte. Die Karosserie bestand aus Glasfaser und wurde auf das Fahrgestell eines anderen Fahrzeugs aufgebaut. Das Auto war sogar zugelassen und durfte offiziell auf öffentlichen Straßen fahren. Die Polizei beschlagnahmte den Sportwagen und nahm den Besitzer vorläufig fest, weil auf dem Fahrzeug zahlreiche geschützte Ferrari-Logos und Markenzeichen befanden.

Die Ermittlungen laufen weiter, aber der Mann ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß





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