Ferrari setzt auf Serras Trick für Hamiltons Titelkampf

Ferrari glaubt fest daran, dass Lewis Hamilton mit dem neuen technischen Konzept und Loic Serra als Teamchef die Weichen für weitere Rennsiege und vielleicht sogar einen achten Weltmeistertitel stellen kann.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird von vielen Experten als Favorit für Rennsiege mit Ferrari ab 2025 gesehen. Doch hat er wirklich Chancen auf den Weltmeistertitel? Ferrari setzt stark auf einen Trick, um genau diese Frage zu beantworten. Im Herbst 2024 bestätigte Ferrari die Integration von Loic Serra, einem langjährigen Mercedes-Techniker, in das Team. Serra übernimmt weitreichende Verantwortung unter Teamchef Fred Vasseur.

Die Verpflichtung von Serra kam nach einer Reihe von Wechsels in der Ferrari-Technikabteilung. David Sanchez, der Aerodynamik-Chef, verließ Ferrari im März 2023, um bei McLaren James Key als leitender Techniker zu ersetzen. Diese Zusammenarbeit erwies sich jedoch als unglücklich, und der Vertrag wurde aufgelöst. Sanchez wechselte im Mai zu Alpine. Infolge der Abgänge von Sanchez und Enrico Cardile, dem Chassis-Chef, der zu Aston Martin gewechselt ist, wurde Diego Tondi neuer Aero-Chef bei Ferrari. Mit der Ankunft von Serra, der im Oktober 2024 seine Arbeit bei Ferrari antrat, zeichnet sich ein neuer Weg ab. Sein Fokus liegt auf dem Gesamtkonzept des Fahrzeugs, einschließlich Chassis und Aerodynamik, sowie der Ferrari-Einsatz vor Ort. Serra ist direkt Teamchef Vasseur unterstellt und führt die Abteilungsleiter Fabio Montecchi (Fahrzeug-Projekt), Marco Adurno (Leistungsfähigkeit des Autos), Diego Tondi (Aerodynamik), Matte Togninalli (Ingenieurs-Mannschaft am Rennplatz) und Diego Ioverno (Einsatz Chassis). Die Leitung der Motorabteilung bleibt bei Enrico Gualtieri. Serras Ziel ist es, durch die Einführung einer Zugstreben-Vorderradaufhängung (pull rod) die Reifenperformance zu optimieren. Serra hat in seiner erfolgreichen Zeit bei Mercedes von 2014 bis 2020 mit Hamilton wertvolle Erfahrungen in der Wechselwirkung zwischen Aufhängung und Reifen gesammelt. Mit der neuen Vorderradaufhängung soll es Hamilton und Charles Leclerc leichter fallen, die Reifen auf Temperatur zu halten und im optimalen Bereich zu bewegen





