Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton enttäuschte im Qualifying von Katar die Tifosi: Der Monegasse schaffte es auf Platz 7, sein Stallgefährte musste sich gar mit Rang 9 zufriedengeben.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Das Ferrari-Team hat im Katar-Qualifying eine bittere Pille schlucken müssen, und das war keine Überraschung. Denn schon in den freien Trainings waren Charles Leclerc und Lewis Hamilton deutlich langsamer als die direkten Gegner der Scuderia unterwegs. Und am Ende des Abschlusstrainings mussten sich der Monegasse mit Platz 7 und der siebenfache Weltmeister mit Rang 9 begnügen. Leclerc klagte nach der Zeitenjagd, als er nach seiner Gefühlslage gefragt wurde: «Leider ist die nicht so gut, denn das war wirklich schwierig heute.

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Und eigentlich war es das schon zuvor, seit dem ersten Training wissen wir, dass irgendetwas nicht wie gewünscht läuft. »«Wir haben eine Vorstellung davon, was es sein könnte, eine bestimmte Charakteristik, die es uns schwer macht. Der Asphalt ist hier sehr glatt, und wir denken, das könnte der Grund sein, denn auch auf anderen Strecken, bei denen dies der Fall ist, haben wir uns etwas schwerer als sonst getan», schilderte der 29-Jährige.