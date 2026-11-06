Ferrari-Streit: Hamilton und Leclerc vor dem Brasilien-GP angespannt

Nach dem verschenkten Doppelsieg in Mexiko bleibt der Konflikt bei Ferrari offen. Vor dem Brasilien-GP äußern sich Hamilton und Experte Danner.

Der Streit zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc bei Ferrari ist beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos noch nicht beigelegt. Hamilton, 41, bestreitet in Brasilien seinen 400. Grand Prix, während Leclerc, 29, unter der Woche zum ersten Mal Vater wurde und deshalb zwischenzeitlich nach Hause reisen musste.

Hintergrund ist der verschenkte Doppelsieg vom Sonntag zuvor in Mexiko. Die Scuderia hatte damit eine Chance liegen lassen, die beide Fahrer gemeinsam hätten nutzen können. Das Startchaos der beiden Piloten wirkt bis nach Brasilien nach und beschäftigt das Team weiterhin.

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Ferrari-Duell nach dem Mexiko-Startchaos

Lewis Hamilton hat am Donnerstag in Interlagos erklärt, dass der Streit mit Charles Leclerc noch nicht wirklich beigelegt ist. Der Brite kündigte an, dass Gespräche stattfinden müssen, sobald die Zeit es erlaubt.

Hamilton betonte, dass Ferrari ohne Weiteres einen Doppelsieg hätte einfahren können. Er sagte, man müsse deshalb gezielt darauf hinarbeiten, dass sich eine solche Situation nicht wiederholt.

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Zwischen Mexiko und Brasilien blieb wenig Raum, um das Startchaos der beiden ausführlich zu besprechen. Leclerc musste nach Hause, weil er unter der Woche Vater wurde. Erst jetzt sind beide wieder in Brasilien, und die Aufarbeitung steht damit erneut an.

Danner sieht Ferrari-Duo als Ansporn

RTL-Experte Christian Danner, 68, sieht den Konflikt zwischen Hamilton und Leclerc nicht nur negativ. Im AvD Motorsport-Magazin erklärte er, die beiden Fahrer steigerten sich gegenseitig und trieben einander zu Höchstleistungen an.

Danner bezeichnete Hamilton als Diva und sagte, darüber brauche man gar nicht zu diskutieren. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Brite so sein dürfe, denn Top-Leistungen seien nur möglich, wenn man sein könne, wie man ist.

Auch Charles Leclerc geriet in Danners Kritik. Der Monegasse fahre mit einem Grundfrust, sei zwar sehr schnell, äußerst erfolgreich und im Drumherum ein sympathischer Typ, habe aber weiterhin keinen WM-Titel gewonnen.

Eine klare Nummer eins muss es bei Ferrari laut Danner nicht geben. Die Situation müsse die Scuderia jedoch im Griff haben, denn das sei der Job der Ferrari-Führung.

Hamilton verteidigt seine offene Art

Lewis Hamilton hat auf die Kritik in Brasilien reagiert und seine Haltung deutlich gemacht. Er erklärte, es sei ihm eigentlich egal, wie andere zu seinen Aussagen stehen.

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Der siebenfache Weltmeister sagte, er trage sein Herz auf der Zunge und spreche aus, was er in dem Moment empfinde. Er räumte ein, dass man Dinge sage, die man hinterher vielleicht bereue, werde sich aber niemals dafür entschuldigen, authentisch und ehrlich zu sein.

Hamilton stellte außerdem klar, dass er sich nicht zum Schweigen bringen lasse. Zuvor hatte er in dieser Woche mehrfach in der Debatte nachgelegt und dafür selbst Kritik geerntet.

Brasilien-Wochenende droht mit Zündstoff

Das Wochenende in Interlagos droht bei Ferrari mit neuem Zündstoff. Hamilton und Leclerc sind wieder gemeinsam in Brasilien, und die angekündigten Gespräche sollen stattfinden, sobald es die Zeit erlaubt.

Konkrete Termine für diese Gespräche nannte Hamilton in den vorliegenden Aussagen nicht. Nach Danners Einschätzung liegt die Verantwortung dafür, den Konflikt im Griff zu behalten, bei der Ferrari-Führung.

Ferrari steht damit in Interlagos unter besonderer Beobachtung, zumal Lewis Hamilton seinen 400. Grand Prix bestreitet. Der Rennstall muss zeigen, ob sich die Spannungen zwischen seinen beiden Piloten in Leistung umwandeln lassen, ohne weitere Konflikte auszulösen.