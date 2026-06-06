Ferrari Teamchef Fred Vasseur vor Monaco-Qualifying im Krankenhaus

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wurde vor dem Qualifying zum Großen Preis von Monaco ins Krankenhaus eingeliefert. Die Scuderia bestätigte seinen Rückzug und benannte Jérôme d'Ambrosio als Vertretung. Die genauen Umstände sind unklar, doch das Team hofft auf einen schnellen Erfolg im Rennen.

Schock für Ferrari vor dem Qualifying des Großen Preises von Monaco : Teamchef Fred Vasseur wurde ins Krankenhaus in Monaco eingeliefert. Die Scuderia bestätigte in einer offiziellen Stellungnahme, dass Vasseur nicht an der Rennstrecke anwesend sein wird und zur Beobachtung in einer örtlichen medizinischen Einrichtung verbleibt.

Bei den Freitagstrainings war Vasseur noch wie gewohnt an der Strecke und zeigte sich optimistisch nach den Leistungen seiner beiden Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, die in den Sessions jeweils die Plätze an der Spitze unter sich ausmachten. Die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg für Ferrari ist nach 33 erfolglosen Rennen auf dem engen Stadtkurs von Monaco besonders groß, das Team gilt neben Max Verstappen von Red Bull als Favorit.

Die Ursache für den plötzlichen Krankenhausaufenthalt ist offiziell nicht bekannt, es wird jedoch über langjährige Rücken- und Bandscheibenprobleme des 58-jährigen Franzosen spekuliert, die ihn bereits in der Vergangenheit stark beeinträchtigt haben sollen. Ferrari betonte, keine weiteren Details mitzuteilen, und wünschte Vasseur eine schnelle Genesung. Seine Vertretung übernimmt der bisherige Vize Jérôme d'Ambrosio, der früher selbst Rennen in der Formel 1 und Formel E bestritt und seit 2024 bei Ferrari als Stellvertreter Vasseurs tätig ist.

D'Ambrosio rückt damit erstmals an die Spitze des Teams und könnte gleich den ersten Sieg der Saison für die traditionsreiche Scuderia einfahren. Die Situation stellt eine emotionale Herausforderung für das Team dar, das nach Jahren des Wartens endlich wieder triumphieren möchte, nun aber ohne seinen langjährigen Teamchef an der Boxenmauer auskommen muss. Während die Reaktionen in der Motorsportwelt großes Mitgefühl zeigen, bleibt abzuwarten, wie sich die plötzliche Veränderung auf die Strategie und die Leistung der Fahrer auswirken wird.

Das Qualifying verspricht dennoch hochspannend zu werden, denn dieCharacteristics des Monaco-Kurses begünstigen enge Kämpfe und möglicherweise eine Überraschung. Ferrari wird alles daransetzen, die Erwartungen der Fans zu erfüllen und den lang ersehnten Sieg zu realisieren, auch ohne Vasseur an der Strecke





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