Ferrari-Teamchef Vasseur kehrt nach Krankenhausaufenthalt zurück an die Strecke. Antonelli gewinnt fünften Sieg in Folge in Monaco und baut WM-Führung weiter aus. Hamilton landet auf Platz zwei und unterstreicht seine gute Form.

Formel 1 in Monaco : Ferrari-Teamchef Vasseur nach Krankenhausaufenthalt zurück an Strecke. Für Aufsehen sorgten aber am Sonntag auch zahlreiche Strafen, was die Renn-Kommissare während und nach dem Rennen von Monaco intensiv beschäftigte.

Auf den Asphalt gezaubert hat, ist schlichtweg weltmeisterlich. In Monaco feierte Antonelli seinen fünften Sieg in Folge und baut damit seine WM-Führung weiter aus. Besonders beeindruckend war, dass sich der Teenager auch nicht vom Re-Start kurz vor dem eigentlichen Ende des Rennens aus dem Fokus bringen ließ. Stattdessen nahm er dem Zweitplatzierten Hamilton in den verbleibenden Runden noch mal sechs Sekunden ab und fuhr souverän zum Sieg. 66 Punkte Vorsprung in der Fahrerwertung zu diesem Zeitpunkt sind eine Ansage.

Der Brite musste sich in Monte Carlo zwar Antonelli doch recht deutlich geschlagen geben, dennoch baute Hamilton von den Augen seiner Freundin Kim Kardashian die persönliche Monaco-Bilanz aus. Schon zum achten Mal fuhr der 41-Jährige im Fürstentum aufs Podest und unterstreicht damit eine seine gute Form. Schon zuvor inlandete Hamilton im Ferrari hinter Antonelli auf dem zweiten Platz und ist nach dem Rennen von Monaco jetzt auch in der Fahrerwertung mit 90 Punkten Zweiter.

Reichlich Arbeit in Monaco hatten nicht nur die Fahrer in den Cockpits. Sehr gefordert waren vor allem auch die Rennkommissare. Für den Neuseeländer dürfte das Rennwochenende in Monte Carlo auch in guter Erinnerung bleiben. Der Pilot des Racing Bulls F1 Teams fuhr im Fürstentum auf Platz fünf und stellte damit sein bislang bestes Formel-1-Ergebnis ein.

Das sieht man auch nicht oft auf Formel-1-Niveau! Weil ein Teil der Strecke hinter der Rascasse-Kurve aufgebrochen war, musste das Rennen zehn Runden vor dem eigentlichen Ende unterbrochen werden. Während der poröse Asphalt von der Strecke entfernt wurde, mussten die Fahrer in der Boxengasse warten. Noch vor dem Rennabbruch kam es ausgerechnet in der Kurve zu Ausfällen.

Nach wenigen Zentimetern blieb sein Bllide stehen - der Honda-Motor im Red Bull hatte offenbar keine Leistung. Was zur Hölle? Was soll das? , echauffierte sich der 28-Jährige im Boxenfunk.

Später fragte er nach, was er machen solle. Sein Renningenieur Giampiero Lambiase antwortete: Bring das Auto nach Hause. Daraufhin bog Verstappen in die Boxengasse ein. Ein Rennwochenende zum Vergessen.

Nach Monaco liegt Verstappen nur auf Platz sieben der Fahrerwertung mit über 100 Punkten Rückstand auf Antonelli. Fast schon eine kleine Demütigung war der Rennausgang für Mercedes-Pilot George Russell. Der Brite landete nach dem Re-Start nur auf Platz 14, wurde von Sieger und Teamkollegen Antonelli sogar überrundet





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Monaco Antonelli Hamilton Vasseur Rennkommissare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schock für Ferrari: Teamchef Fred Vasseur unter medizinischer Beobachtung - Formel 1Das Ferrari-Team meldet am Samstagmorgen in Monaco: Teamchef Fred Vasseur wird zum entscheidenden Qualifying im Fürstentum nicht an der Strecke sein. Offenbar liegt ein medizinisches Problem vor.

Read more »

Ferrari Teamchef Fred Vasseur vor Monaco-Qualifying im KrankenhausFerrari-Teamchef Fred Vasseur wurde vor dem Qualifying zum Großen Preis von Monaco ins Krankenhaus eingeliefert. Die Scuderia bestätigte seinen Rückzug und benannte Jérôme d'Ambrosio als Vertretung. Die genauen Umstände sind unklar, doch das Team hofft auf einen schnellen Erfolg im Rennen.

Read more »

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Monaco ins Krankenhaus eingeliefertFerrari-Teamchef Fred Vasseur wurde in Monaco ins Krankenhaus eingeliefert. Das Team gab an, dass Vasseur nach einigen medizinischen Untersuchungen in einer örtlichen medizinischen Einrichtung zur Beobachtung bleibt.

Read more »

Vor Formel-1-Rennen in Monaco: Ferrari sorgt sich, Teamchef Vasseur in KlinikSchreck für das Formel-1-Team von Ferrari: Teamchef Frédéric Vasseur muss den Tag der Qualifikation für das Monaco-Rennen in einer Klinik verbringen.

Read more »