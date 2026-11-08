Ferrari verpasst WM-Titel: Mercedes gewinnt Konstrukteurs-WM in Brasilien

Mercedes sichert sich die Konstrukteurs-WM nach dem Großen Preis von Brasilien. Ferrari bleibt chancenlos, während Norris gewinnt. Details zur Titelentscheidung.

Die deutsche Mannschaft Mercedes hat die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel-1-Saison definitiv gewonnen. Während die Konkurrenz in Brasilien kämpft, feiert das Team Silberpfeile den zweiten Titel in dieser Woche. Die Entscheidung fiel beim Großen Preis von Brasilien, bei dem die Fahrer Punkte sammelten, um den Konstrukteurspokal zu sichern. Die Lage war für die Konkurrenz aus Maranello kritisch, da bereits vor dem Rennen stand, dass mindestens drei Punkte mehr als bei Ferrari ausreichen würden. Dieser Abstand wurde nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen.

Der Start ins Rennen verlief für die jungen Talente und erfahrenen Stars unterschiedlich. Kimi Antonelli düpierte den ehemaligen Weltmeister Lando Norris direkt am Start. Der neue Champion fuhr von der Pole-Position in Kurve eins und konnte einen sicheren Vorsprung herausfahren. Norris musste sich sogar Liam Lawson geschlagen geben, der von Platz 24 startete. Gleichzeitig zeigten die Veteranen große Leistungen, als Lewis Hamilton von Platz 20 auf Rang 9 vorstieß. Max Verstappen startete von Platz 21 und lag nach fünf Runden bereits auf Platz sieben.

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Ein kritischer Moment ergab sich für Ferrari, als Lewis Hamilton auf Trockenreifen wechseln wollte. Die Strecke wurde trockener, doch die Boxencrew blieb bei ihrer Strategie und wartete auf Regen. Als dieser ausblieb, entschied Hamilton sich in Runde 15 eigenmächtig für den Wechsel. Diese Entscheidung zahlte sich aus, da er im Mittelsektor drei Sekunden schneller war. Allerdings sorgte George Russell für einen schmerzhaften Moment, als er sich in der Boxenausfahrt drehte. Trotz dieser Panne blieben die Punkte für den Titel gesichert.

Kimi Antonelli hatte mit technischen Problemen zu kämpfen. Er meldete Probleme mit der Aufhängung und rutschte in Kurve eins von der Strecke. Dennoch konnte er das Tempo halten, bis er in Runde 58 von Lando Norris überholt wurde. Die Red-Bull-Strategie sorgte für Diskussionsstoff, als Isack Hadjar gebeten wurde, Max Verstappen vorbeizulassen. Hadjar weigerte sich zunächst, da er schneller war. Red Bull löste das Problem, indem Verstappen zum zweiten Boxenstopp geschickt wurde, um die Position zu tauschen.

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Als in Runde 58 der Regen zurückkehrte, suchten die Teams nach der richtigen Strategie. George Russell holte als Erster der Top-Teams die Regenreifen, während alle anderen nachzogen. Es kam zu keinem großen Chaos auf der Strecke. Lando Norris sicherte sich den Sieg beim Großen Preis von Brasilien. Die Mercedes-Piloten landeten auf den Plätzen vier und fünf, was für die Meisterschaft reichte. Die Ferraris kämpften um Punkte, konnten aber nicht in die Spitze aufschließen.

Ferrari verliert somit die Chance auf den Konstrukteurs-Titel. Die beiden Ferrari-Fahrer landeten mit großen Rückständen außerhalb der vorderen Ränge. Charles Leclerc wurde Siebter und Lewis Hamilton Neunter. Diese Positionen reichten nicht, um die Punktelücke zu schließen. Die Silberpfeile feiern den Titelgewinn, während das Team aus Maranello ohne Trost nach Hause geht. Die Konstrukteurs-WM ist damit endgültig entschieden, da die Punkte nicht mehr einholbar sind.