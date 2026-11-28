Festessen zwischen Rur und Vulkan: Hier wird an Weihnachten festlich aufgetischt: 11 Eifel-Restaurants mit Festmenüs
An Weihnachten nicht selbst kochen? Von der Rureifel bis zur Vulkaneifel: Diese 11 Eifel-Restaurants servieren an den Feiertagen festliche Menüs und Büfetts.
Ob Nordeifel oder Vulkaneifel: Diese Restaurants servieren an den Weihnachtsfeiertagen festliche Menüs und Büfetts. Verschneite Landschaften, idyllische Dörfer, weite Blicke über die winterliche Natur: Die Eifel hat in der Adventszeit ihren ganz eigenen Zauber.
Wer in der schönen Natur der Eifel-Regionen einen Ausflug macht, wandert oder eineAm ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag locken zahlreiche Restaurants mit besonderen Menüs, Büffets oder saisonalen Spezialitäten. Elf Adressen für kulinarische Weihnachtstage stellen wir hier vor. *Die Liste ist eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Menüs, Preise und Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.
Im Zweifel bitte vorher direkt beim jeweiligen Anbieter nachfragen. *Fisch, Fleisch oder vegetarisch? Diese Wahl haben Gäste an Weihnachten im. Gastgeberin ist Katja, die man auch aus der Sat.1-Kochshow „The Taste“ kennt.
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