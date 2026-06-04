Festivalsaison startet mit Paukenschlag: Rock am Ring und Rock im Park locken 170.000 Musikfans an

Die Festivalsaison startet mit einem Paukenschlag: Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg locken an diesem Wochenende zusammen rund 170.000 Musikfans an. Beide Festivals sind restlos ausverkauft. Und an beiden Orten müssen Fans mit kräftigen Wetter-Überraschungen rechnen.

Die Festivalsaison startet mit einem Paukenschlag: Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg locken an diesem Wochenende zusammen rund 170.000 Musikfans an.

Beide Festivals sind restlos ausverkauft. Und an beiden Orten müssen Fans mit kräftigen Wetter-Überraschungen rechnen. Vom Donnerstag ist bis zum Festival-Start laut mehrerer Wetterexperten jedenfalls gebannt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung zu BILD: Festival-Fans brauchen am Wochenende beides im Gepäck: Sonnenbrille und Regenjacke.

Am Nürburgring wird es nasskalt und windig, in Nürnberg deutlich milder. Aber ein kurzes Gewitter kann beide zwischendurch erwischen. Ein verregnetes Dauer-Unwetter ist nach jetzigem Stand aber nicht in Sicht. Wer in die Eifel zum am Nürburgring (Rheinland-Pfalz) fährt, sollte regenfeste Kleidung einpacken.

Dort zeigt sich das typische, raue Wetter. Ambleibt es überwiegend bewölkt und mit rund 15 Grad ausgesprochen kühl. Dazu weht ein kräftiger Wind. Nachts gehen die Temperaturen runter.

Auch derkommt mit bis zu 20 Grad etwas mehr Sonne durch. Schauer sind jederzeit möglich. Die Wetterkarte zeigt: Sonntag werden in der Region um den Nürburgring bis zu 2,4 Sonnenstunden erwartet. Klimatologe Dr. Karsten Brandt zu BILD: Der Wind kann in der Eifel bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen.

Er ist zwar nicht gefährlich. Trotzdem sollte jeder Besucher, der dort übernachtet, sein Zelt besonders gut befestigen. Die Temperaturen in Nürnberg sind deutlich milder. Es bleibt überwiegend bewölkt mit 18 Grad.

Ein kurzes Gewitter kann auch dort jederzeit auftreten. Die Wettervorhersage für den Nürnberger Park zeigt: Am Sonntag werden in der Region um den Park bis zu 5 Sonnenstunden erwartet. Auch hier ist ein kräftiger Wind zu erwarten. Klimatologe Dr. Karsten Brandt zu BILD: Es bleibt überwiegend bewölkt mit 18 Grad.

Ein kurzes Gewitter kann auch dort jederzeit auftreten. Die Wettervorhersage für den Nürnberger Park zeigt: Am Sonntag werden in der Region um den Park bis zu 5 Sonnenstunden erwartet. Auch hier ist ein kräftiger Wind zu erwarten





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