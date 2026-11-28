Diese festliche Bluse mit Rose-Print, hohem Kragen und schmeichelhaftem Schnitt ist das perfekte Outfit für Weihnachten 2026. Ob zum eleganten Weihnachtsessen mit Clutch oder lässig mit Jeans, der lockere Schnitt sorgt für Komfort und Glamour für alle Figurentypen.

Weiße Blusen können wir natürlich immer tragen, aber für die Feiertage 2026 darf unser Outfit ruhig ein bisschen mehr Drama vertragen. Schließlich stehenvor der Tür und wir haben Lust auf Looks, die nicht aussehen, als hätten wir sie an einem ganz gewöhnlichen Wochentag zusammengestellt.

Beientdeckt, die nicht nur wunderschön festlich aussieht, sondern auch dank ihres schmeichelhaften Schnitts wirklich jeder Figur steht. Rot- und Pinktöne, kunstvoll ineinander verlaufende Rosenist alles andere als ein zurückhaltendes Basic und genau deshalb gefällt sie uns so gut.und hat etwas wunderbar Romantisches, ohne dabei kitschig zu werden. Dazu kommen der hohe Kragen, die langen Ärmel und der lockere Schnitt, der angenehm am Körper sitzt, ohne einzuengen oder die Silhouette zu verstecken.

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Dass die Bluse auch nochist, macht sie erst recht zu einem schönen Must-have für unterschiedliche Figurtypen. Gerade bei festlicher Mode ist es schließlich nicht immer leicht, etwas zu finden, das. Während Kleider oder elegante Jumpsuits schnell an bestimmten Stellen zwicken oder nicht so fallen, wie wir es uns wünschen, ist diese Bluse herrlich unkompliziert. Sie lässt uns genügend Bewegungsfreiheit und wirkt dank des opulenten Rosenprints trotzdem wunderbar glamourös.