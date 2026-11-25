Der Zustand des schwer verletzten 75-Jährigen ist nach wie vor „kritisch“. Derweil haben Polizei und Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter in Ulm festnehmen können.

Der Zustand des schwer verletzten 75-Jährigen ist nach wie vor „kritisch“. Derweil haben Polizei und Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter in Ulm festnehmen können. Am Ulm er Karlsplatz war es in der Nacht auf Samstag zu einer Gewalttat gekommen.

Am Mittwoch wurde ein Verdächtiger festgenommen. Am Ulmer Karlsplatz war es in der Nacht auf Samstag zu einer Gewalttat gekommen. Am Mittwoch wurde ein Verdächtiger festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Donnerstag mitteilten, konnte der 44-jährige irakische Staatsbürger im Rahmen der Ermittlungen am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung in Ulm vorläufig festgenommen werden.

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Er steht im Verdacht, dem 75-jährigen Opfer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben.

„Wir haben einen DNA-Treffer“, sagt Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, auf die Frage, wie sie dem 44-Jährigen auf die Schliche kamen. Wo die DNA gefunden wurde, dazu machte der Oberstaatsanwalt keine Angaben. Offensichtlich aber dort, wo sie in Verbindung mit der Tat gebracht werden kann. Die Polizei hatte am Samstag nach der Tat den Park in der Ulmer Stadtmitte über mehrere Stunden gesperrt, um Spuren zu sichern.

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Unter anderem wurden bei dem Pavillon neben den öffentlichen Toiletten die Holzbänke mitgenommen. Hier treffen sich für gewöhnlich die örtlich bekannten „Trinker“. Insofern liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine Tat im besagten Milieu gehandelt haben könnte. Inwiefern zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter eine Vorbeziehung bestand, ist aber derzeit noch unklar.

„Die Ermittlungen hierzu dauern an“, sagt Bischofberger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 44-Jährige am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt und schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, war der 75-Jährige aus dem Raum Ulm am Karlsplatz gefunden worden. Er sei nicht ansprechbar gewesen, hieß es zunächst. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, er befindet sich „weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand“, so die Ermittler am Donnerstag. Nach ersten Erkenntnissen wurden ihm die Verletzungen mutmaßlich durch „massive Gewalteinwirkungen“ zugefügt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitgeteilt hatten.

Nähere Angaben wurden bislang nicht gemacht. Hinweise darauf, dass bei der Tat ein Gegenstand eingesetzt wurde, hätten die Ermittler bislang nicht, sagt Oberstaatsanwalt Bischofberger. Noch am Samstag wurde bei der Kriminalpolizei Ulm die Sonderkommission „Karl“ zur Aufklärung der Tat eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an, heißt es.