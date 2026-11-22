Der international gesuchte Hells Angel Hasan Okutan wurde in Istanbul festgenommen. Die türkische Polizei veröffentlichte erniedrigende Fotos, um ihre Macht zu demonstrieren und den Gangster zur Strecke zu bringen.

Die Istanbuler Polizei hat das Bild eines der meistgesuchten Schwerverbrecher Europas veröffentlicht. Hasan Okutan, der im kriminellen Milieu auch unter dem Decknamen Napoleon bekannt ist, kniet nach seiner Festnahme in Unterhosen auf dem Boden. Dieses Bild dokumentiert eine klare Machtdemonstration seitens der türkischen Sicherheitsbehörden und markiert den erfolgreichen Fang des ehemaligen Hells Angels, der auch in Deutschland wegen Mordes gefahndet wird.

Festnahme durch den Nationalen Nachrichtendienst

Hasan Okutan wurde von Mitarbeitern des Nationalen Nachrichtendienstes der Türkei, bekannt als MİT, in Büyükçekmece aufgespürt. Dieser Stadtteil liegt auf der europäischen Seite von Istanbul in einem Bezirk, der für seine Wohnviertel bekannt ist. Bei der Razzia, die am Tag vor der Veröffentlichung stattfand, gehörten nicht nur Okutan zu den Festgenommenen. Zusammen mit ihm wurden Recep I. und Turan K. festgenommen, die laut Berichten zum engeren Umfeld von Napoleon gehören. Die drei Männer wurden anschließend von einem Richter in Untersuchungshaft genommen.

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Sicherstellung von Waffen und kugelsicheren Westen

Während der Durchsuchung von drei Wohnungen im Viertel Alkent 2000 machten die Beamte eine erhebliche Beute. Bei den Suchmaßnahmen wurden zwei Schusswaffen, diverse Munition und eine kugelsichere Weste sichergestellt. Die Polizei präsentierte ihre Erfolge nun in den sozialen Medien, wobei das Bild von Okutan in seiner Demütigung im Fokus stand. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu Aufnahmen, die ihn auf dem Weg ins Gericht zeigten, wo er vollständig bekleidet war. Die gezeigte Erniedrigung ist bei türkischen Sicherheitskräften ein bekanntes Mittel, um Stärke zu signalisieren.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Dieses Vorgehen der türkischen Polizei stößt auf scharfe Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Die Praxis, Gefangene öffentlich zu erniedrigen, dient laut Kritikern weniger der Justiz als vielmehr der psychologischen Dominanz. Die Behörden nutzen solche Methoden, um zu verdeutlichen, dass auch ein gefürchteter und international gesuchter Gangster gegenüber dem türkischen Staat keine Chance hat. Die Demütigung soll abschreckend wirken und die Macht des Staates gegenüber der organisierten Kriminalität unterstreichen, ignoriert dabei aber internationale Standards der Menschenwürde.

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Europaweite Fahndung und Morfvorwürfe

Hasan Okutan steht auf der Europol-Fahndungsliste als einer der meistgesuchten Verbrecher der Europäischen Union. Er wird nicht nur in der Türkei gesucht, sondern auch in Deutschland und Dänemark. In Dänemark soll Okutan im Jahr 2019 in der Nähe von Kopenhagen einen Mann erschossen haben. Die polnische Staatsanwaltschaft Köln hatte ebenfalls einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Vorwürfe in Deutschland umfassen schwere räuberische Erpressung sowie versuchte und vollendete Tötungsdelikte. Die internationale Dimension seiner Verbrechen machte eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden unerlässlich.

Organisierte Kriminalität und Anschlüsse

Napoleon hatte sich ein komplexes Netzwerk aufgebaut und Verbrechen auf Bestellung organisiert. Die Behörden charakterisieren diese Methode als Crime as a Service, was auf eine systematische Ausrichtung der illegalen Aktivitäten hinweist. Okutan soll zudem hinter mehreren Anschlägen in der Türkei gestanden haben. Die genaue Anzahl und der Ort dieser Anschläge werden in den vorliegenden Berichten nicht vollständig ausgeführt, doch die Schwere der Vorwürfe unterstreicht die Gefährlichkeit, die von ihm ausgeht. Die Festnahme ist ein wichtiger Schritt, um dieses Netzwerk zu zerschlagen und weitere Straftaten zu verhindern.