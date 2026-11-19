Polizei in Frankfurt hat einen weiteren Sprengstoffanschlag auf einen Kiosk vereitelt. Ein niederländischer Verdächtiger wurde mit Sprengstoff festgenommen. Details zur Tat und den Ermittlungen.

Die Frankfurter Schutzpolizei hat einen weiteren schweren Sprengstoffanschlag in der Innenstadt vereitelt und dabei einen Hauptverdächtigen festgenommen. Am frühen Dienstagmorgen, genauer gesagt um 1.45 Uhr, kontrollierten Beamte einen BMW M4 Competition mit niederländischem Kennzeichen, der auf Abdussamed S. zugelassen war. Bei einer daraufhin durchgeführten Überprüfung stießen die Sicherheitskräfte in der Fahrzeugbasis auf eine größere Menge Sprengmaterials, das erhebliche Schäden verursacht hätte.

Präzise Festnahme mit Sprengstofffund

Der Fundort des gefährlichen Materials befand sich im Fußraum des Beifahrersitzes. Die Beamten zögerten nicht und holten sofort Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) hinzu. Diese Expertenteams waren in der Lage, den Sprengsatz noch am Tatort sicher und kontrolliert zu entschärfen, wodurch eine Katastrophe im dicht bebauten Frankfurter Stadtgebiet abgewendet wurde. Der Wagen diente laut ersten Erkenntnissen der Logistik für die geplanten Attacken.

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Verbindung zu vorherigen Anschlägen in Hessen

Die Ermittlungen konzentrieren sich aktuell auf die Strukturen hinter dem sogenannten "Gewalt auf Bestellung" (VaaS). Die Staatsanwaltschaft Frankfurt gab bekannt, dass ein klares Bindeglied zwischen den drei Explosionen am 13., 14. und 17. September 2026 in Frankfurt und Offenbach identifiziert wurde. Abdussamed S. gilt in diesem Kontext als zentraler Logistiker, der in sämtliche Taten eingebunden war und die Vorbereitungen koordinierte.

Niederländische und regionale Gruppierungen im Konflikt

Hintergründe der Gewalt scheinen in Konflikten zwischen einer niederländischen und einer im Rhein-Main-Gebiet ansässigen Gruppierung zu liegen. Ein weiterer Festgenommener ist ein 17-Jähriger, der zuvor in den Ermittlungen nicht in Erscheinung getreten war. Beide stehen unter dem Verdacht des Sprengstoffverbrechens. Der Fokus der Kripo liegt darauf, die genauen Beweggründe und die Organisation dieser kriminellen Netzwerke vollständig aufzuklären.

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Hoher Druck durch verstärkte Kontrollen

Die erfolgreiche Festnahme ist das Ergebnis intensiver Fahndungsmaßnahmen, insbesondere nachts in der Frankfurter Innenstadt. Oberstaatsanwalt Dominik Mies unterstrich die Signalwirkung dieser Aktion und warnte potenzielle Täter eindringlich vor weiteren Taten im Raum Frankfurt. Er betonte, dass das Risiko einer Festnahme für Angreifer, die das Rhein-Main-Gebiet ansteuern, besonders hoch sei.

Weitere Ermittlungen und Sicherheitslage

Ob das festgenommene Sprengmaterial für einen Anschlag auf das Lokal in der Berger Straße bestimmt war, steht noch nicht endgültig fest, da dieser Ort bereits am 17. September Ziel einer vorherigen Explosion war. Die Behörden gehen jedoch von einem direkten Zusammenhang aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die gesamte Organisation hinter der Gewalt aufzulösen und weitere Gefahren für die Bevölkerung zu neutralisieren.