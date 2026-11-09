John-Michael Dooley aus Charleston, South Carolina, wurde festgenommen, weil er seine sechs Jahre alte Tochter in der Nacht zum 6. November 2026 vor einem Target-Markt in Charleston zurückließ, um seine Position in der Warteschlange für Pokémon-Karten zu halten.

Ein Vater aus Charleston im US-Bundesstaat South Carolina wurde festgenommen, nachdem er seine sechsjährige Tochter in der Nacht allein vor einem Supermarkt zurückgelassen hatte. John-Michael Dooley, 35 Jahre alt, gab an, er habe die Position seiner Tochter in einer Warteschlange für den Verkaufsstart neuer Pokémon-Sammelkarten sichern wollen.

Dieses unrühmliche Verhalten ereignete sich vor der Filiale des Target-Marktes im Stadtteil West Ashley.

Unfalldetails der Festnahme

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Die nächtliche Szene vor dem Supermarkt in Charleston dokumentiert den Extremismus einer Sammel страсть. In der Nacht zum 6. November 2026 versammelten sich zahlreiche Pokémon-Fans vor der Ladenfläche. Laut Angaben der Polizei in Charleston übergab Dooley seiner Tochter irgendwann nach 1 Uhr ein Kissen und eine Decke. Er verließ die Szene und hinterließ das Mädchen dort schlafend, um seine Stelle in der Schlange zu wahren. Diese Handlung stellte sich als grob fahrlässig und gefährlich für das Wohlergehen des Kindes heraus.

Reaktion der Öffentlichkeit und Polizei

Die Aufmerksamkeit der Anwesenden wurde geweckt, als der Vater nach etwa einer Stunde nicht wieder aufgetaucht ist. Andere Pokémon-Sammler alarmierten schließlich die Polizei, da sie sich um das Wohlergehen des kleinen Mädchens Sorgen machten. Gegen 2.30 Uhr rückten die Beamten zum Target-Markt in West Ashley aus. Als Dooley schließlich zurückkehrte, identifizierten Zeugen ihn eindeutig als den Vater des zurückgelassenen Mädchens. Aufgrund dieser Identifizierung wurde der 35-Jährige umgehend festgenommen. Seine Festnahme folgte direkt auf die Konfrontation vor Ort und die Bestätigung seiner Identität durch mehrere Augenzeugen.

Geständnis und rechtliche Folgen

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Bei der anschließenden Befragung durch die Ermittler gab der 35-Jährige offen zu, nach Hause gefahren zu sein und seine Tochter bewusst allein zurückgelassen zu haben. Er räumte freimütig ein, dass sein Hauptmotiv darin bestand, seinen Platz in der Schlange für die Pokémon-Karten zu behalten. Ein Target-Sprecher erklärte gegenüber dem Sender ABC News, dass der Supermarkt zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen gewesen sei. Das Unternehmen will bei den Ermittlungen mit den Behörden zusammenarbeiten und kooperiert aktiv mit der Polizei in Charleston.

Kaum und zukünftige Verfahren

Die finanzielle Sicherstellung des Verfahrens erfolgte schnell. Die Kaution wurde laut US-Medien auf 40.000 Dollar festgesetzt. Inzwischen ist John-Michael Dooley wieder auf freiem Fuß, während das Verfahren rechtliche Spuren zieht. Am 12. Dezember soll er erneut vor Gericht erscheinen, um sich der vorgeworfenen Tat zu stellen. Der Vorfall verdeutlicht die extremen Maßnahmen, die einige Sammler ergreifen, um an begehrte Trading Cards zu gelangen, und führt zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen für die Familie im US-Bundesstaat South Carolina.