Festnahme sadistischer Online-Anführer in Baden-Württemberg

Polizei in Baden-Württemberg nimmt 19-Jährigen wegen versuchten Kindermordes fest. Opfer sollten sich im Livestream verletzen.

Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen 19-jährigen Mann aus dem Landkreis Tuttlingen festgenommen, der wegen schwerster Verbrechen ermittelt wird. Ermittler des Cybercrime-Zentrum s (CCZ) und des Polizeipräsidiums Konstanz gaben am Montag bekannt, dass der junge Mann zwei Kinder über das Internet zu einem Suizid überredet haben soll. Ziel der Täter war es dabei, live zuzusehen, wie die Opfer ihre Taten vollziehen. Bei einem der Opfer kam es zu lebensgefährlichen Verletzungen, die durch Selbstverletzung entstanden sind.

Gründung eines Sadisten-Netzwerks

Der festgenommene Teenager gilt laut Ermittlungen als Gründer eines spezifischen Online-Netzwerks für Sadisten. Mit ihm zusammen sollen weitere Beteiligte versucht haben, ein Kind und in einem separaten Fall eine Jugendliche über Streamingdienste in den Tod zu treiben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem zweifachen versuchten Mord vor. Der 19-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen gegen weitere Mitwisser laufen.

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Methoden und Zwang zur Selbstverstümmelung

Die Polizei beschreibt die Vorgehensweise als extrem brutal. Die Opfer sollten nicht nur ihr eigenes Leben beenden, sondern sich zuvor ritzen, um Symboliken der Gruppierung oder die Nutzernamen der Mitglieder in ihre Haut zu schneiden. Dafür wurden Messer und Rasierklingen verwendet. Zusätzlich wurde den Opfern befohlen, diese Symbole und Namen mit ihrem eigenen Blut an eine Wand zu schreiben.

Nach der Tat sollten die Verletzungen und der Suizidversuch per Livestream oder Videoaufnahme an die Peiniger übermittelt werden. Dieser Zwang diente der Kontrolle und der Demütigung der Opfer im digitalen Raum. Die Tatorte lagen überwiegend online, wobei die physischen Gewalttaten an den Standorten der Opfer geschahen.

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Weitere Vorwürfe und internationale Bezüge

Neben den beiden Suizidfällen wirft man dem Mann vor, in drei weiteren Fällen Mädchen zu Selbstverletzungen getrieben zu haben. Eine 13-jährige Deutsche soll zudem gedrängt worden sein, Nacktaufnahmen zu versenden. Parallel zur Festnahme durchsuchten Spezialkräfte fünf verschiedene Objekte und sicherten elektronische Beweismittel. Eine der betroffenen Jugendlichen hält sich derzeit im Ausland auf, während das andere Kind bislang nicht identifiziert werden konnte.

Es bestehen Verbindungen zum Fall Shahriar J., einem 21-Jährigen aus Hamburg. Dieser soll Kopf eines internationalen Sadistenrings gewesen sein, der zahlreiche Kinder sexuell missbraucht und gequält hat. Shahriar J. soll einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben und steht bereits wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen ihn Anklage erhoben. Die aktuellen Ermittlungen in Baden-Württemberg decken weitere Verbrechen auf, die in denselben digitalen Raum fallen.