Frankreich stellt Haftbefehl gegen deutschen Bootshändler wegen Schmuggel und Tötungsdelikten aus. Ermittler bezichtigen ihn der Lieferung von Schlauchbooten an Schleuserorganisationen.

Die französische Justiz hat einen europäischen Haftbefehl gegen einen deutschen Bootshändler erlassen, der verdächtigt wird, Schleuserorganisationen im Ärmelkanal mit technischem Equipment beliefert zu haben. Die Ermittlungen basieren auf einer gemeinsamen Analyse von Polizei- und Gerichtsunterlagen, die mehrere Medien einschließlich des WDR, NDR, der Süddeutschen Zeitung und der französischen Zeitung Le Monde ausgewertet haben. Demnach sollen Fahrzeuge und Motoren des in Deutschland ansässigen Unternehmens bei einem knappen Drittel aller Überquerungen der Meerenge in den ersten vier Monaten dieses Jahres zum Einsatz gekommen sein.

Detaillierte Ermittlungsfunde und Verdachtsmomente

Die französischen Strafverfolger stützen ihre Anklage auf konkrete materielle Beweise, die auf eine systematische Versorgung der Schleuser hindeuten. Laut BBC sollen französische Ermittler mindestens 82 Boote des Unternehmens identifiziert haben, die innerhalb von zwei Jahren die britische Küste erreicht haben. Neben den Schlauchbooten sollen auch Motoren und Schwimmwesten an die kriminellen Netzwerke verkauft worden sein. Diese Netzwerke werden von Behörden als verantwortlich für Zehntausende von Schleusungen über den Ärmelkanal nach Großbritannien angesehen.

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Finanzielle Auswertungen deuten darauf hin, dass der Bootshändler mit diesen Geschäften offenbar Hunderttausende Euro verdient haben könnte. Ermittler haben Kassenbücher des Unternehmens analysiert, die diese Einnahmen belegen. Weitere Hinweise auf Lieferungen ergaben sich aus abgehörten Gesprächen eines mutmaßlichen Schleuserchefs in einer Gefängniszelle. Die Vorwürfe der Ermittler reichen dabei bis in das Jahr 2021 zurück, was auf eine langjährige und strukturierte Beziehung zwischen dem Händler und den Schleusergruppen schließen lässt.

Festnahmen und juristische Verfahren

Im Mai dieses Jahres erließ die französische Justiz den europäischen Haftbefehl. Wenig später nahm die deutsche Polizei den Betreiber fest und beschlagnahmte dabei mehr als 30 Schlauchboote sowie 9000 Rettungswesten. Anschließend setzte die deutsche Behörde den Beschuldigten unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Parallel dazu nahm die französische Polizei im selben Monat zwei Deutsche fest, die ein Schlauchboot und einen Motor nach Frankreich transportierten. In Vernehmungen sollen diese beiden Männer den Hauptverdächtigen schwer belastet haben.

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Gegen den deutschen Unternehmer laufen nun verschiedene Anklagen in Frankreich. Ihm drohen Vorwürfe wegen Schmuggels, der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie fahrlässiger Tötung. Der Firmenchef wehrt sich aktuell gegen eine Auslieferung nach Frankreich und hat sich auf Anfrage der BBC zu den Vorwürfen nicht geäußert. Die französische Staatsanwaltschaft bestätigte zwar die Existenz des Haftbefehls, nannte jedoch keine weiteren Details zu den laufenden Ermittlungen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung für den Beschuldigten.

Auswirkungen auf Migration und Sicherheit

Die dramatischen humanitären Folgen der Schleusungswelle unterstreichen die Relevanz der Ermittlungen. Bei den gefährlichen Überfahrten von der französischen Küste zur Südostküste Englands ereignen sich immer wieder tödliche Unglücke. Im Zeitraum der Untersuchung gab es zwei Vorfälle, bei denen insgesamt vier Männer starben, die in Booten mit der Ausrüstung des beschlagnahmten Unternehmens unterwegs waren. Seit Jahresbeginn kamen laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mindestens 25 Menschen bei der Überfahrt ums Leben.

Trotz der Todesfälle und der harten juristischen Maßnahmen hat sich die Anzahl der erfolgreichen Überfahrten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert. Britische Behörden registrierten bis Mitte November dieses Jahres rund 23.500 Menschen, die über den Ärmelkanal die britische Küste erreichten. Dies entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2025. Dennoch bleibt die Gefahr für Migranten hoch, und die Zerschlagung von Lieferketten für Schleuserausrüstung gilt als wichtiger Schritt zur Eindämmung der illegalen Migration.