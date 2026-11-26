Die Bundesanwaltschaft hat in Heidelberg und Köln zwei Verdächtige festgenommen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in der proiranischen Terrorgruppe Hayi vorgeworfen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag im Rahmen einer groß angelegten Razzia zwei mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe in den Städten Heidelberg und Köln festnehmen lassen. Den beiden festgenommenen Männern wird offiziell die Mitgliedschaft in einer inländischen, terroristischen Vereinigung vorgeworfen, die von den Ermittlern als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft wird. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese Vereinigung gezielt Anschläge in Deutschland und anderen europäischen Ländern geplant haben soll, um die staatliche Ordnung zu gefährden und große Menschenmengen in die Flucht zu schlagen.

Operation mit 17 Durchsuchungen in drei Bundesländern

Die Antiterrorermittler waren am Donnerstag insgesamt 17 Objekte in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg durchsucht worden, um Beweismittel sicherzustellen und die Strukturen der Netzwerkmitglieder aufzudecken. In Köln verhafteten Spezialkräfte dabei den 34-jährigen Iraker Ameer J., während in Heidelberg sein 31-jähriger Landsmann Mostafa Al-R. festgenommen wurde. Diese simultanen Aktionen in verschiedenen Regionen zeigen die weiten Verzweigungen der ermittelten Gruppe und die Intensität der behördlichen Nachforschungen.

Also read Bundesanwaltschaft: Razzia bei rechter Terrorgruppe - Jugendliche festgenommen

Verbindungen zum Kopf des Netzwerks Hayi

Laut Berichten, die auf Informationen des Magazins zurückgehen, soll Mostafa Al-R. den Ermittlungen zufolge enge Kontakte zu Mohamed Baqer Saad Dawood al-Saadi unterhalten haben. Al-Saadi wird als mutmaßlicher Kopf des Terrornetzwerks "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya" bezeichnet, das unter dem Kurznamen Hayi bekannt ist. Die proiranische Gruppe wird von den Sicherheitsbehörden als eine der zentralen Bedrohungen im innerdeutschen Extremismusbereich eingestuft, da sie nicht nur lokale Akteure steuert, sondern auch internationale Verbindungen pflegt, um Anschläge zu koordinieren.

Geplante Angriffe auf jüdische Einrichtungen

Der proiranischen Gruppe unter der Führung von Hayi wird vorgeworfen, eine Serie von Attacken gegen jüdische und israelische Einrichtungen in mehreren europäischen Ländern verantwortet oder geplant zu haben. Dabei soll die Gruppe unter anderem eine Synagoge in Köln als konkretes Ziel auserkoren haben, was die direkte Gefahr für die lokale jüdische Gemeinde in Nordrhein-Westfalen unterstreicht. Die Auswahl dieser symbolträchtigen Orte dient dazu, religiöse Minderheiten zu terrorisieren und ein möglichst großes Medien- sowie Gesellschaftsecho zu erzeugen.

Advertisement

Advertisement

Versuchte Anschläge und aktuelle Bedrohungslage

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien noch unbekannte Täter bereits mit Sprengsätzen zu Gotteshäusern gegangen, hätten ihre Pläne dann aber doch nicht umgesetzt. Diese Informationen deuten darauf hin, dass sich die Gruppe bereits in der aktiven Vorbereitungsphase befunden hatte und dass die Festnahmen und Durchsuchungen wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig stattfanden, um schwerste Gewalttaten zu verhindern. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den gescheiterten Versuchen nicht um isolierte Vorfälle handelt, sondern um Teil eines koordinierten Plans der terroristischen Vereinigung.

Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik

Diese Festnahmen unterstreichen die kontinuierliche Gefahr, die von international vernetzten, proiranischen Terrorgruppen in Deutschland ausgeht. Die engen Verbindungen zwischen den vor Ort festgenommenen Verdächtigen und der Führungspersönlichkeit al-Saadi zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit der Bundesanwaltschaft mit den Landeskriminalämtern in den betroffenen Regionen ist. Die weiteren Ermittlungen werden sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, die genauen Pläne der Gruppe aufzuklären und weitere Netzwerkelemente zu identifizieren, um zukünftige Angriffe auf deutsche Institutionen und Bürger nachhaltig zu verhindern.