Festumzug in Helpupe: Tradition, Sport und Gemeinschaft im Mittelpunkt

Am Samstag wird das Helpuper Dorffest mit einem farbenfrohen Festumzug gefeiert. Neben kunstvoll geschmückten Wagen begeistert die Korbballmannschaft des TuS Helpupe das Publikum mit dem Motto „Liebe auf den ersten Wurf“. Der Tag klingt mit einem Lichtermeer, regionalen Spezialitäten und einem beeindruckenden Feuerwerk aus – ein lebendiges Zeichen von Zusammenhalt und lokaler Kultur.

Am Samstag wird das Dorffest von Helpupe mit einem groß angelegten Festumzug zum absoluten Höhepunkt des Jahres. Der ganze Ort hat sich darauf vorbereitet: bunte Wagen, kunstvoll geschmückte Laternen und musikbegleitende Blaskapellen ziehen durch die Hauptstraße, gefolgt von Bewohnern, die althergebrachte Trachten tragen und fröhliche Gesänge anstimmen.

Der Umzug beginnt am frühen Nachmittag am Marktplatz, wo das Orchester die ersten Takte anschlägt, bevor die prächtig dekorierten Wagen mit Blumenarrangements, historischen Figuren und lokalen Handwerksständen in die Straße einfahren. Auf jeder Plattform finden sich Tanzgruppen, die traditionelle Volkstänze aufführen, sowie Jugendchöre, die aktuelle Lieder und regionale Hymnen zum Besten geben. Zwischendurch gibt es kurze Pausen, in denen lokale Vereine ihre Tätigkeiten vorstellen, von Umweltschutzinitiativen bis hin zu Altenpflegeprojekten, sodass die Besucher nicht nur unterhalten, sondern auch informiert werden.

Ein besonderes Highlight des Tages ist die Aufführung der Korbballmannschaft des TuS Helpupe, die seit wenigen Jahren mit ihrem unverwechselbaren Stil große Aufmerksamkeit erregt. Unter dem Motto „Liebe auf den ersten Wurf“ tragen die Spielerinnen rote Herzen, die sie bei jedem gelungenen Korb in die Luft werfen, ein Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die Mannschaft führt ein kurzes Demonstrationsspiel auf einem mobilen Spielfeld auf, das mitten im Verlauf des Umzugs aufgebaut wird.

Dabei zeigen sie akrobatische Würfe, präzise Pässe und ein hohes Maß an Teamgeist, das das Publikum in Staunen versetzt. Nach dem Spiel werden die Zuschauer eingeladen, selbst einige Würfe zu versuchen, während die Spielerinnen Tipps geben und die jungen Zuschauer ermutigen, den Sport auszuprobieren. Die Atmosphäre ist von ausgelassener Freude geprägt, und das Rauschen der begeisterten Menge verbindet sich mit dem rhythmischen Trommeln der Begleitmusik.

Der Festumzug endet am Abend mit einem spektakulären Lichter- und Feuerwerk, das über dem Dorfplatz erstrahlt. Während die Funken den Nachthimmel erleuchten, versammeln sich Familien, Freunde und Besucher an den umliegenden Bänken, um gemeinsam das bunte Treiben ausklingen zu lassen. An den Ständen werden regionale Spezialitäten angeboten: frische Bratwurst, hausgemachter Apfelstrudel und selbstgebrautes Bier aus der örtlichen Brauerei. Für die Kleinsten gibt es Karussells und ein Zuckerwattestudio, das süße Nadeln in allen Farben produziert.

Der Tag ist damit nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch ein echtes Gemeinschaftserlebnis, das die Dorfgemeinschaft stärkt und neue Freundschaften entstehen lässt. Die Organisatoren betonen, dass das Dorffest und der dazugehörige Umzug ein Symbol für die lebendige Kultur und den Zusammenhalt in Helpupe seien und freuen sich bereits auf das nächste Jahr, wenn neue Ideen und weitere Highlights das Programm bereichern werden





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