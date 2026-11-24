'Das ist die fette Chance, auf die wir geduldig gewartet haben, und die werden wir uns nicht entgehen lassen', schreibt Mike Wilson, Stratege bei Morgan...

"Das ist die fette Chance, auf die wir geduldig gewartet haben, und die werden wir uns nicht entgehen lassen", schreibt Mike Wilson, Stratege bei Morgan Stanley, am Montag.

Und weiter schreibt er:"Die Märkte erreichen ihren Tiefpunkt bei schlechten Nachrichten und Schuldenabbau. Davon hatten wir reichlich.

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" Der Kursverfall der letzten Woche habe die Stimmung und Positionierung der Anleger so weit verschlechtert, dass diese quasi das Handtuch warfen, meint Wilson. Der Schlusskurs des S&P 500 lag bei 6.910 Punkten und damit unterhalb der unteren Grenze der von Morgan Stanley vorgegebenen Spanne von 7100 bis 7300 Punkten. Die Bärenmarkt-Marke für den S&P 500 liegt bei exakt bei 6.255,14 Punkten. Dann wäre der Index 20 Prozent von seinem Allzeit-Hoch entfernt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Der Markt hatte deutlich schwächere Gewinnaussichten eingepreist als von Morgan Stanley erwartet.

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Die Kurse implizierten einen Rückgang der S&P-500-Gewinne um etwa 6 Prozent im Jahr 2027, verglichen mit der Prognose der Bank von 14 Prozent Wachstum.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum verlangsamen wird, aber eine Ausweitung der industriellen Aktivitäten, die Widerstandsfähigkeit der Konsumenten im Luxussegment, die Einführung von KI, niedrigere Energiepreise und eine Stabilisierung der Zinsvolatilität sollten ein weiteres Wachstum in unserem Basisszenario für 2027 unterstützen", schreibt Wilson. Aktien seien günstiger geworden, sagte der Stratege. Der S&P 500 notierte mit dem 16,4-Fachen des erwarteten Gewinns und lag damit unter der von Morgan Stanley geschätzten fairen Bewertungsspanne von 19 bis 19,6.

Der Nasdaq-100 wurde mit weniger als dem 17-Fachen des Gewinns gehandelt und lag damit unter dem Tiefststand der Pandemiezeit. Auch der Nasdaq-100 befindet sich nicht im Bärenmarkt, aber in der Korrektur. Eine restriktivere Geldpolitik der Federal Reserve bleibt aber ein Risiko. Wilson erklärt jedoch, dass die verschärften Finanzbedingungen bereits einen Teil der Arbeit der Fed erledigt hätten und fallende Ölpreise sowie ein sich abschwächendes Wachstum die Markterwartungen an eine zu restriktive Geldpolitik der Fed sogar noch verstärken könnten.

Wilson empfahl Anlegern, ihr Engagement auf Hyperscaler im Bereich KI-Computing, Industriewerte, qualitativ hochwertige zyklische Unternehmen mit steigenden Gewinnprognosen und Unternehmen, die von der KI-Einführung profitieren, auszuweiten. Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn.

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Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

"Das ist die fette Chance, auf die wir geduldig gewartet haben, und die werden wir uns nicht entgehen lassen", schreibt Mike Wilson, Stratege bei Morgan Stanley, am Montag.