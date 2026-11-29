Nach Koma und schweren Krisen ist Ina Borck ihrem Körper dankbar. Auf eine fiese Hassnachricht reagiert sie mit klaren Worten.

startete die Influencerin vor Kurzem eine neue Fragerunde für ihre Follower. Zwischen den zahlreichen Fragen fand sich allerdings auch eine hasserfüllte Botschaft, die sich gegen ihren Körper richtete.

"Wie doll tun Bilder von früher weh und jetzt so ein fettes Opfer geworden zu sein?! ", wollte ein User von ihr wissen. Anstatt sich von der Anfeindung aus der Ruhe bringen zu lassen, bewahrte die Influencerin Gelassenheit und konterte selbstbewusst.

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Sie machte deutlich, dass sie ihren eigenen Wert keineswegs über ihre Figur definiere, sondern vielmehr tiefe Dankbarkeit für ihren Körper empfinde – schließlich habe dieser sie durch eine schwere Phase mit Medikamenten, einem Koma sowie tiefen psychischen Krisen getragen.fanddeutliche Worte für den Verfasser der Nachricht: "Keine Ahnung, wer sich nur über seinen Körper oder die Optik seines Körpers definiert, aber das muss ein Mensch mit sehr geringem Selbstwertgefühl sein. Er hat mich durch eine unvorstellbar schwere Zeit getragen, voller Medikamente, durchs Koma, durch Selbstmordgedanken und -versuche und lernt mit mir Tag für Tag alle Fähigkeiten, die man eigentlich im Kleinkindalter erwirbt.