Mehr als jeder dritte Erwachsene leidet an Fettleber. Die Expertin Julia Seiderer-Nack warnt vor Industriezucker und erklärt, wie Gewichtsabnahme die Leber rettet und Krankheiten vorbeugt.

Die Leber als wichtigstes Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers leidet stark unter einer übermäßigen Fettablagerung. Überschreitet der Fettanteil in den Leberzellen die Fünf-Prozent-Grenze, liegt eine Fettleber vor. Diese Erkrankung wird von der Internistin und Ernährungsmedizinerin Julia Seiderer-Nack als ernsthafte Stoffwechselerkrankung mit weitreichenden Folgen charakterisiert. Das Organ, das normalerweise rund 1,5 Kilogramm wiegt, ächzt unter jedem Gramm zu viel einlagertem Fett.

Medizinische Folgen und Risikogruppen

Eine ausgeprägte Fettleber kann bis zu drei Kilogramm wiegen und den gesamten Metabolismus durcheinanderbringen. Die Funktionen der Entgiftung, die Steuerung von Stoffwechselvorgängen sowie die Produktion von Verdauungssäften, Eiweißen und Hormonen werden zunehmend beeinträchtigt. Das Risiko für Diabetes, Gefäßverkalkungen, Herzinfarkt und weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt proportional mit dem Fettanteil in der Leber.

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Besonders kritisch ist die Situation, da viele Betroffene ohnehin an einem metabolischen Syndrom leiden, was einen Teufelskreis auslöst. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass 25 bis 30 Prozent der Erwachsenen über 40 Jahre betroffen sind. Bis zu 90 Prozent der Adipösen und Typ-2-Diabetiker leiden ebenfalls an dieser Erkrankung. Erschreckenderweise betrifft es auch jedes dritte stark übergewichtige Kind.

Progression von Entzündung bis Leberkrebs

Die Fettleber birgt die Gefahr, dass sich die Leber selbst schwerwiegende Krankheiten entwickelt. Der Prozess kann von einer Fettleberentzündung über Fibrose bis hin zur unumkehrbaren Leberzirrhose führen. Auf diesem Nährboden kann sich im schlimmsten Fall Leberkrebs entwickeln oder es kommt zum Leberversagen, was ohne eine Lebertransplantation den sicheren Tod bedeutet.

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Diese verhängnisvolle Kaskade tritt jedoch nur bei einem kleinen Teil der Betroffenen ein und entwickelt sich über eine sehr lange Zeit. Dies bietet die Chance, das Fett in der Leber durch Nutzung des regenerativen Potenzials wieder abzubauen. Gleichzeitig kann die Leber lange stumm leiden, was eine frühe Diagnose erschwert. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Formen: die alkoholische und die stoffwechselbasierte Variante.

MASLD und Rolle von Industriezucker

Die nicht-alkoholische Fettleber wurde 2023 in metabolisch assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) umbenannt. Sie ist rund vier- bis sechsmal so häufig wie die alkohol-assoziierte Lebererkrankung. Das wichtigste Gebot zur Behandlung ist die Gewichtsabnahme. Wenn Pfunde purzeln, reduzieren sie sich nachweislich auch in der Leber.

Julia Seiderer-Nack empfiehlt eine mediterrane Kost und warnt speziell vor Industriezucker. Dieser blockiere die Sättigungshormone, verhindere die Fettverbrennung und werde in der Leber direkt zu gespeichertem Fett umgewandelt. Nicht nur die Fette in der Nahrung sind Hauptursache, sondern vor allem die Kohlenhydrate und das Überangebot an Kalorien.

Therapie durch gesunde Lebensweise

Ungeachtet der Ursache wird allen Patienten zu einer gesunden Lebensweise geraten. Alkohol und Nikotin sind tabu, während Bewegung und eine gesunde Ernährung im Mittelpunkt stehen. Industriezucker lässt sich am besten vermeiden, indem man viel Frisches isst und verarbeitete Produkte meidet, da selbst Schinken und Pizza Zucker zugesetzt wird.

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Ein beruhigender Aspekt ist die Erkenntnis, dass die Fettleber ein umkehrbarer Zustand ist. Jeder Betroffene kann durch gezielte Änderungen im Lebensstil aktiv gegen die Erkrankung vorgehen und die Gesundheit der Leber nachhaltig verbessern.