Feuer am MetLife Stadium nach NFL-Spiel Jets gegen Bills

Nach dem Spiel der Buffalo Bills gegen die New York Jets bricht am MetLife Stadium ein Gebäudebrand aus. Dichter Rauch steigt auf, Brand ist jedoch gelöscht. Keine Verletzungen gemeldet.

Einen Moment nach dem Endpfiff des Football-Duell zwischen den New York Jets und den Buffalo Bills brach am Freitagabend ein Feuer am New Yorker MetLife Stadium aus. Augenzeugen und Live-Berichterstattung in sozialen Netzwerken zeigten, wie schwarze Rauchwolken aus dem Stadionkomplex aufsteigen. Die Fans und Anwohner in der Nähe des Stadions wurden sofort gewarnt, die Gefahrenzone zu meiden.

Rauchentwicklung am Stadion und sofortige Reaktion

ESPN-Reporter Rich Cimini bestätigte die Lage kurz nach dem Spielende über die Plattform X. Er meldete aus dem leeren Stadion, dass ein Gebäudebrand in der Nähe des angrenzenden Bahnhofs festgestellt wurde. Die Rettungskräfte baten die anwesenden Personen dringend, den Ost-Plaza des Stadions nicht zu betreten, da sich dort dichtes Rauchgas ausbreitete. Die direkte Nähe zum Bahnhofsschutz führte zu den ersten Maßnahmen.

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Die Sichtverhältnisse vor Ort verschlechterten sich rapide durch den aufsteigenden Qualm. Videos, die im Netz kursierten, zeigten die dunklen Schwaden, die sich langsam über die Infrastruktur hoben. Trotz der alarmierenden Bilder gab es zunächst noch keine konkreten Hinweise auf eine Explosion oder ein strukturelles Versagen der Gebäudehülle. Die Situation blieb jedoch angespannt, da die Flammen nicht sofort sichtbar waren.

Brand schnell gelöscht und Lageberuhigung

Die Feuerwehr vor Ort handelte zügig und konnte die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Inzwischen soll der Brand erfolgreich gelöscht worden sein. Auch die dichten Rauchwolken, die zuvor das Bild dominierten, sind nach Angaben der Behörden und Reporter verschwunden. Die unmittelbare Gefahr für die Infrastruktur ist damit gebannt.

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Bis zum Zeitpunkt der Drucklegung um 1:20 Uhr deutscher Zeit liegen keine Berichte über verletzte Personen vor. Weder bei den Einsatzkräften noch bei den zurückbleibenden Stadionbesuchern oder Anwohnern wurden medizinische Hilfeleistungen erforderlich. Die Sicherheitskräfte haben den Bereich dennoch vorerst kontrolliert, um eine Nachglut oder weitere Gefahrenquellen auszuschließen.

Spielverlauf und Ergebnis der Kontrahenten

Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Abpfiff des Spiels, das die Buffalo Bills mit einem klaren 31 zu 12 Sieg gegen die New York Jets für sich entschieden. Die Bills präsentierten sich in diesem Duell als die deutlich stärkere Mannschaft und dominierten das Feld souverän. Für die Jets bedeutete die Niederlage einen weiteren Rückschlag in der laufenden Saison.

Die Atmosphäre im Stadion war vor dem technischen Zwischenfall von der sportlichen Leistung der Bills geprägt. Die defensive Stärke der Jets reichte nicht aus, um die Offensive der Bills zu stoppen. Das Ergebnis spiegelte die Dominanz von Buffalo wider, das bis zur letzten Minute sicher verwaltete, was im Anschluss vom Feuer überschattet wurde.

Kontext der NFL-Saison und weitere Spiele

Während sich das Feuer in East Rutherford ereignete, liefen in der gleichen Woche weitere spannende Partien der NFL. So setzten sich die San Francisco 49ers deutlich gegen die Dallas Cowboys durch und stellten dabei einen neuen NFL-Rekord auf. Running Back Christian McCaffrey erzielte dabei seinen 38. Receiving-Touchdown und überholte damit alle vorherigen Rekordhalter seiner Position.

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Ein weiteres herausragendes Ereignis war das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals. Die Rams drehten ein Spiel, in dem sie zeitweise zurücklagen, zu einem deutlichen Sieg. Matthew Stafford und Blake Corum sorgten für die offensive Stärke der Rams, während die Cardinals eine Niederlage hinnehmen mussten. Diese Spiele unterstreichen die Intensität der laufenden NFL-Saison.