Feuer in der JVA Plötzensee: Häftling starb bei Fluchtversuch

Ein Feuer in einer Zelle der JVA Plötzensee in Berlin hat am Mittwochabend zum Tod eines Häftlings geführt. Der Häftling hatte sich früher einschließen lassen und zündete dann den in seiner Zelle stehenden Schrank an. Die Feuerwehr konnte die brennenden Einrichtungsgegenstände schnell löschen, aber für die Person in der Zelle kam jede Hilfe zu spät.

Kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend schrillte in der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee Alarm. In einer Zelle war ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter der JVA versuchten noch, zu dem Haftraum vorzudringen - doch die Flammen hatten sich bereits ausgebreitet, dichter Rauch quoll teilweise schon auf den Gang.

Der Häftling hatte sich früher einschließen lassen, zündete dann den in seiner Zelle stehenden Schrank an. Das Möbelstück stand so nah an der Zellentür, dass sich diese durch die Hitze komplett verzog. Die Feuerwehr musste Spreizer einsetzen, um schließlich die Tür aufzuhebeln. Die Einsatzkräfte konnten die brennenden Einrichtungsgegenstände zwar schnell löschen, für die Person in der Zelle kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr eintraf, konnte die brennenden Einrichtungsgegenstände zwar schnell löschen. Für die Person in der Zelle kam jedoch jede Hilfe zu spät. Isabel Heitz, Sprecherin der Senatsverwaltung für Justiz, bestätigte das gegenüber BILD. Konkrete Angaben zum Insassen gibt es bislang nicht.

Die Bediensteten der JVA wurden vom Notarzt untersucht, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden einige Gefangene in andere Haftanstalten verlegt. So konnten die betroffenen Gänge und Zellen gelüftet werden, ohne dass weitere Verletzte zu befürchten waren. Die 15.

Einsatzhundertschaft der Polizei sicherte den Einsatz mit zahlreichen Kräften ab. Vor dem Betreten der JVA wurden die Einsatzkräfte von der Polizei abgesichert, um sicherzustellen, dass keine Gefangenen entkommen konnten. Die Polizei hat die Situation unter Kontrolle und die Gefangenen werden weiterhin überwacht. Die JVA hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Feuers zu klären.

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Die JVA hat auch Maßnahmen getroffen, um das Wiederholen eines solchen Vorfalls zu verhindern. Die Sicherheit der Gefangenen und der Mitarbeiter der JVA steht an erster Stelle





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