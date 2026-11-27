Nach dem verheerenden Brand in der denkmalgeschützten „Wismaria“ in Wismar haben Ermittler einen jugendlichen Verdächtigen festgenommen. Ein entscheidender Hinweis kam von Zeugen.

Die denkmalgeschützte „Wismaria“ in Wismar wurde durch ein Feuer schwer beschädigt. Jetzt sitzt ein Jugendlicher wegen dringenden Tatverdachts in Haft. Fünfeinhalb Wochen nach dem verheerenden Großbrand in einer denkmalgeschützten Fabrik in Wismar gibt es eine Festnahme: Ein Jugendlicher steht im dringenden Verdacht, das Feuer in der ehemaligen Malz- und Getränkefabrik „Wismaria“ gelegt zu haben.

Er sitzt inzwischen in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin und die Polizei gemeinsam mitteilten, erließ das Amtsgericht Wismar am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Seitdem befindet er sich in einer Jugendstrafanstalt. Die seit vielen Jahren leerstehende „Wismaria“ war am 18.

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Oktober in Brand geraten. Das Feuer richtete an dem denkmalgeschützten Gebäude massive Schäden an. Die Zerstörungen waren so schwer, dass Teile der alten Fabrik anschließend abgerissen werden mussten. Brandstiftung in Wismar: Zeugenaussagen führen zu Verdächtigem Nach dem Feuer hatten Ermittler die Brandursache untersucht.