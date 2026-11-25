Schreckmoment bei Usher und Chris Brown: Ein Feuertänzer stürzt von der Bühne. Fans halten den dramatischen Moment fest.

kursieren, ist zu sehen, wie der Künstler mit brennenden Stäben in beiden Händen über die Bühne wirbelt. Während seines Auftritts geht er einige Schritte rückwärts und kommt dabei an eine Treppe.

Der Tänzer stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt über den Bühnenrand – und das umgeben von Flammen. Doch ein paar Augenblicke später steht er offenbar aus eigener Kraft wieder auf. Daraufhin kehrt der Tänzer auf die Bühne zurück und setzt seine Darbietung fort. Zunächst wirkt es daher, als sei er beim Zwischenfall unverletzt geblieben.

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Auch die Show der beiden R&B-Stars wird nach dem Unfall fortgesetzt. Im Laufe des Konzerts wird allerdings eine Person auf einer Trage medizinisch versorgt und hinausgebracht. Ob es sich dabei tatsächlich um den zuvor gestürzten Feuertänzer handelt, ist bislang noch unklar. Bei dem Künstler soll es sich um Deshawnte "Smoothgalaxy" Williams handeln.