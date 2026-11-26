Überschwemmte Wohnung in Mannheim: Feuerwehr bricht Tür auf, findet einen Truthahn, der den Wasserhahn aufgedreht haben soll. Wasserschaden im Haus.

Überschwemmte Wohnung in Mannheim: Feuerwehr bricht Tür auf, findet einen Truthahn, der den Wasserhahn aufgedreht haben soll. Wasserschaden im Haus. Großer Blick, offener Schnabel: Ein Truthahn soll in Mannheim beim Fressen einen Wasserhahn aufgedreht und so ein Mehrfamilienhaus geflutet haben.

Die Feuerwehr fand das Tier auf dem Wannenrand . Millionen Truthähne im Ofen. Ein Artgenosse in Mannheim hat kurz vorher die Feuerwehr auf den Plan gerufen: Nach Einschätzung der Polizei setzte er ein ganzes Mehrfamilienhaus unter Wasser. Am Dienstag, 24.

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November, gegen 15.15 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Uhlandstraße, dass Wasser über mehrere Stockwerke durch das Haus laufe. Das geht aus einer Der Bewohner der betroffenen Wohnung war nicht zu erreichen. Aus einem kleinen Fenster im zweiten Obergeschoss stieg weißer Dampf. Ein Brand war es nicht, sondern heißer Wasserdampf.