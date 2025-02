Feuerwehr Kiel befreit 450 kg Heroin aus Lavendel-Raumduft-Dosen

Die Feuerwehr Kiel löste einen ungewöhnlichen Einsatz aus, bei dem 11.000 Dosen Lavendel-Raumduft als Trojaner für 450 kg Heroin genutzt wurden. Die leicht entzündliche Substanz in den Dosen erforderte besondere Vorsicht beim Abtransport und zur Instandsetzung des Raumes.

Die Feuerwehr in Kiel hat kürzlich einen außergewöhnlichen Einsatz durchgeführt, an dem 11.000 Dosen Lavendel-Raumduft beteiligt waren. Der Zoll hatte die Dosen zuvor sichergestellt, weil sie verdächtigt wurden, Drogen zu enthalten. Die Durchleuchtung des Trailers enthüllte Unregelmäßigkeiten, deren Beweise durch das Öffnen einer Dose und das Auffinden von Rauschgift bestätigt wurden. Der Inhalt der Dosen, der laut Aufdruck 260 ml Lavendel-Aroma enthielt, erwies sich als 450 kg Heroin .

Der Zoll hatte die Dosen aufgrund der Gefahr durch das leicht entzündliche Treibgas-Duft-Gemisch an die Feuerwehr übergeben. Das Öffnen der Dosen hätte zu einer starken Verpuffung führen können. Daher entfernten die Feuerwehrleute den Boden der Dosen und ließen den Lavendel-Duft im Freien ab. Der Einsatz dauerte Stundenlang und verhalf der Umgebung zu einem intensiven Lavendel-Aroma.Die Drogenversteigerung hätte bei einem Straßenverkaufspreis von etwa 50 Euro pro Gramm einen Wert von 23 Millionen Euro erreicht. Der Zoll schätzt den Wert der beschlagnahmten Drogen auf 4,5 Millionen Euro. Die Feuerwehr hat durch diesen Einsatz nicht nur eine Gefahr für die Allgemeinheit abgewendet, sondern auch eine erhebliche Menge an Drogen aus dem Verkehr gezogen





