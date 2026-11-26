Der Dachstuhl eines Rohbaus in Senftenberg steht plötzlich in Flammen. Beim Einsatz verletzt sich sogar ein Feuerwehrmann und kommt ins Krankenhaus.

Der Dachstuhl eines Rohbaus in Senftenberg steht plötzlich in Flammen. Beim Einsatz verletzt sich sogar ein Feuerwehrmann und kommt ins Krankenhaus. Senftenberg - Bei einem Brand eines mehrgeschossigen Neubaus in Senftenberg ist ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Das bestätigten sowohl die Regionalleitstelle Lausitz als auch die Polizei. Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr besteht laut einem Polizeisprecher aber nicht. Gebrannt hatte es am Mittwochabend demnach in einem Neubau auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses.

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Die Flammen waren zuerst im Dachstuhl ausgebrochen, in dem laut der Polizei gerade Bauarbeiten durchgeführt wurden. Das Gebäude befände sich zudem noch im Aufbau. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte zudem ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern, so die Polizei weiter.