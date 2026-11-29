Die Schweizer haben sich per Volksentscheid gegen das Böllern entschieden. Als Grund dienen Tiere. Auch in Deutschland geht die Debatte weiter.

Die Schweizer haben sich per Volksentscheid gegen das Böllern entschieden. Als Grund dienen Tiere. Auch in Deutschland geht die Debatte weiter. Zum Jahreswechsel werden die Deutschen wieder Feuerwerk für Millionen Euro in den Himmel schießen.

Beim Einkauf sollten Kunden vor allem auf amtliche Prüfsiegel achten. Es gilt am Silvestertag zudem, Augen und Ohren zu schützen.per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

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Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Nach den Hochrechnungen des Umfrageinstituts gfs.bern stimmten 61 Prozent der Abstimmenden für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“. Das Verbot wird nun grundsätzlich für Privatpersonen gelten.