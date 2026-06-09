Feuerzeugwurf im Bundesligaspiel: Sechs Monate auf Bewährung und Stadionverbot

Ein 28-Jähriger wurde für den Wurf eines Feuerzeugs auf einen Torhüter beim Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem droht ihm bei Verstößen eine Haftstrafe und ein langjähriges Stadionverbot.

Der Fall des Feuerzeugwurf s während des Bundesliga spiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum am 14. Dezember 2024 hat jetzt auch vor dem Amtsgericht ein Urteil gefunden.

Der 28-jährige Anlagenmechaniker Marc P. aus Berlin-Rudow wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Zusätzlich verhängte das Gericht ein zweijähriges Stadionverbot für alle Spiele der ersten bis dritten Liga sowie der Regionalliga. Bei einem Verstoß gegen das gerichtliche Verbot droht ihm die sofortige Vollstreckung der Bewährungsstrafe, also eine Haftstrafe. Des Weiteren wurde seine Vereinsmitgliedschaft beendet.

Die Vorfälle ereigneten sich am 14. Spieltag in der Alten Försterei, als die Partie beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit unterbrochen wurde. Aus dem Union-Block flogen mehrere Gegenstände, darunter mindestens sechs Feuerzeuge und drei Lippenstifte, in Richtung Gästetor. Eines der Feuerzeuge traf den Bochumer Torhüter Patrick Drewes am Kopf, was zu einer oberflächlichen frontalen Schädelverletzung führte.

Das Spiel wurde für mehr als 25 Minuten unterbrochen, und weil Bochum keine Auswechslungen mehr vornehmen konnte, musste ein Feldspieler das Tor hüten. Beide Mannschaften verzichteten bis zum Abpfiff auf weitere Torschüsse. Der Auslöser für die Wurfaktion war der große Ärger der Union-Fans über das von ihnen empfundene Zeitspiel von Drewes. Das DFB-Sportgericht hatte den Vorfall bereits am Grünen Tisch geahndet und das Spiel mit 2:0 für Bochum gewertet.

Zudem war das Feuerzeug des Angeklagten, das die Aufschrift "Den Jürgen würgen" trug, als Tatwerkzeug identifiziert worden. Das Amtsgericht verhängte nun die Mindeststrafe von sechs Monaten auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung, die mit dem Stadionverbot und dem Vereinsausschluss verbunden ist. Damit ist der Täter nicht nur sportlich, sondern auch rechtlich und sozial sanktioniert worden





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Feuerzeugwurf Bundesliga 1. FC Union Berlin Vfl Bochum Amtsgericht

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