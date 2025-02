Feyenoord, Benfica und Brügge setzen sich durch - Champions League

Feyenoord Rotterdam, Benfica Lissabon und der FC Brügge haben sich im Hinspiel der Champions League Playoff-Runde für das Achtelfinale einen Schritt näher gebracht. Feyenoord setzte sich gegen AC Mailand durch, Benfica setzte sich gegen AS Monaco durch und Brügge gewann gegen Atalanta Bergamo.

Feyenoord Rotterdam hat sich dem Achtelfinale der Champions League einen Schritt näher gebracht. Der niederländische Pokalsieger setzte sich im Hinspiel der Playoff-Runde gegen die AC Mailand aus Italien dank eines frühen Treffers des auffälligen Igor Paixao (3. Minute) mit 1:0 (1:0) durch. Gute Ausgangspositionen erarbeiteten sich auch Benfica Lissabon durch ein 1:0 (0:0) bei der AS Monaco und der FC Brügge durch ein 2:1 (1:1) zu Hause gegen Atalanta Bergamo .

Alle Rückspiele finden am kommenden Dienstag statt. Brugg\u00e9s Siegtreffer war umstritten. In Monaco erzielte Evangelos Pavlidis (48.) den entscheidenden Treffer für die Lissabonner gegen das Team um den früheren deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer. Monaco musste nach der Gelb-Roten Karte für Moatasem Al-Musrati (52.) in Unterzahl spielen. Der FC Brügge gewann gegen Bergamo dank eines umstrittenen Elfmeters in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Gustaf Nilsson war bei einem Zweikampf leicht im Gesicht berührt worden, woraufhin auf Foulelfmeter entschieden wurde. Der Gefoulte trat selber an und verwandelte zum 2:1-Endstand (90.+4)





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Champions League Feyenoord Benfica Brügge AC Mailand AS Monaco Atalanta Bergamo

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Feuer am Stadion von Manchester City vor Champions-League-Spiel gegen BrüggeVor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge kam es am Stadion von Manchester City zu einem Brand. Ein Merchandise-Stand stand in Flammen, die Partie konnte jedoch pünktlich angepfiffen werden.

Weiterlesen »

Champions League: Brügge legt gegen Bergamo vorClub Brügge verdient sich gegen das favorisierte Atalanta Bergamo einen 2:1-Erfolg im Hinspiel. Die Entscheidung bringt ein strittiger Elfmeter. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Weiterlesen »

FC Bayern startet in die Champions-League-Weihnachts-Rückrunde mit Sieg-Ziel gegen Feyenoord RotterdamDer FC Bayern München startet ins neue Jahr der Champions League mit einem Auswärtsspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Das direkte Erreichen des Achtelfinals ist für den Rekordmeister noch möglich. Trainer Vincent Kompany betont, dass sein Fokus auf dem Sieg in Rotterdam liegt und er sich nicht zu sehr auf die Tabelle konzentriert. Sein Ziel ist klar: Sechs der acht Spiele gewinnen und sich so sicher qualifizieren.

Weiterlesen »

Champions League: Feyenoord Rotterdam gegen FC Bayern München im LivetickerDer FC Bayern hat das Ziel, in der Champions-League-Ligaphase unter den ersten Acht zu landen und damit direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Dafür muss bei Feyenoord Rotterdam ein Sieg her. Das Spiel ab 21.00 Uhr im Liveticker.

Weiterlesen »

Fußball Champions League: Feyenoord Rotterdam gegen FC Bayern MünchenDer FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen hakt bei seiner Bankettrede die Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam ab. Der Einzug in die Top 8 werde nun aber sehr schwierig.

Weiterlesen »

Fußball Champions League: Feyenoord gegen AC Mailand - Liveticker - Playoffs HinspielLiveticker vom Spiel Feyenoord Rotterdam gegen AC Mailand vom 12.02.2025: heute live.

Weiterlesen »