FIA entzieht Journalist Jonathan McEvoy die Akkreditierung wegen Beleidigung

Die FIA widerruft die Pressepass für den Daily-Mail-Reporter Jonathan McEvoy, nachdem er Ferrari-Star Charles Leclerc schwer beleidigt hat.

Die Fédération Internationale de l'Automobile ( FIA) hat die Medienakkreditierung des britischen Reporters Jonathan McEvoy mit sofortiger Wirkung für den Rest der Saison 2026 entzogen. Dieser Entscheid betrifft die Berichterstattung über die Formel-1-Weltmeisterschaft und schließt den Journalisten fortan von allen Zugangsbereichen der Rennserie aus. Der Weltverband begründet diesen drastischen Schritt mit einer massiven Verletzung professioneller journalistischer Standards durch den Reporter der " Daily Mail".

Gründe für den Ausschluss von Jonathan McEvoy

Der Auslöser für die Sanktion ist eine kontroverse Kolumne, in der McEvoy den Ferrari-Piloten Charles Leclerc mit dem Ausdruck "hinterhältigen, kleinen Bastard" beleidigte. Diese Schmähschrift bezog sich auf den eskalierten Streit zwischen den Ferrari-Fahrern beim Großen Preis von Mexiko, der Anfang November stattgefunden hatte. Bei diesem Rennen hatte ein gefährliches Duell zwischen Leclerc und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton einen möglichen Doppelsieg zunichte gemacht und führte dazu, dass beide Fahrer wertvolle Punkte an die Konkurrenz verloren. Die Redaktion der "Daily Mail" positionierte sich in ihrer Berichterstattung klar auf die Seite des britischen Fahrers Hamilton, doch die Wortwahl von McEvoy ging weit über die übliche sportliche Kritik hinaus und verstieß gegen die von der FIA geforderten ethischen Richtlinien.

Also read 'In jeder Hinsicht großartig': Diese neue Serie wird 'Succession'-Fans begeistern

Offizielle Position der FIA und rechtliche Grundlagen

In einem offiziellen Schreiben an den Journalisten teilte die FIA mit, dass deren Artikel nicht den professionellen Standards entspreche, die von Medienvertretern erwartet werden, die für die Berichterstattung über die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft akkreditiert sind. Die FIA betonte, dass sie von ihrem Spielraum gemäß den Akkreditierungsrichtlinien für die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 Gebrauch mache. Diese Richtlinien sehen ausdrücklich vor, dass der Weltverband Journalisten im Falle eines Fehlverhaltens von der Berichterstattung vor Ort ausschließen kann. McEvoy wird daraufhin keinen Zugang mehr zum Fahrerlager an der Strecke erhalten, was seine ability, live aus der Distanz zu berichten, erheblich einschränkt.

Kritik von Daily-Mail-Sportchef Chris Dean

Die Reaktion der "Daily Mail" auf die Maßnahme der FIA fiel wütend und scharf aus. Chris Dean, der Sportchef der britischen Zeitung, bezeichnete die Entziehung der Akkreditierung als einen beispielloser und empörender Angriff auf die Pressefreiheit. In einer öffentlichen Erklärung erklärte Dean, dass man sich auf gefährliches Terrain begebe, wenn die FIA derart unverhältnismäßig auf maßvolle und berechtigte Kritik an einem Fahrer reagiere. Diese Positionierung unterstreicht die grundsätzliche Spannung zwischen den strengen Regulierungen des Sportverbandes und der geforderten Freiheit der Presse, auch kritische Töne in der sportlichen Berichterstattung anzustimmen. Die FIA hält dem entgegen, dass Freiheit keine Befreiung von professionellen ethischen Grenzen darstellt.

Advertisement

Reaktionen im Fahrerlager und Konflikte mit Fred Vasseur

Nach seinem Ausschluss reagierte Jonathan McEvoy in einer Folge-Kolumne auf die Entscheidung der FIA und suchte selbst die Offensive. Er behauptete, der Ferrari-Teamchef Fred Vasseur habe ihn "verpfiffen", was auf eine direkte Interaktion zwischen dem Journalisten und der Rennstallführung hindeutet. McEvoy beschrieb Vasseur in dieser neuen Veröffentlichung als einen "pummeligen kleinen Niemand", was die Eskalation des Konflikts weiter anheizte. Diese aggressive Erwiderung zeigt, wie personalisiert die Auseinandersetzung mittlerweile geworden ist und wie schwierig die Zusammenarbeit zwischen Medien und Rennställen in heißen Phasen der Meisterschaft verlaufen kann. Für die Scuderia Ferrari bedeutet der Vorfall und der daraus resultierende Medienboycott eine zusätzliche Ablenkung in einer ohnehin schon angespannten Situation nach den Punktenverlusten in Mexiko.

Folgen für die Berichterstattung der Daily Mail in der Formel 1

Die Entziehung der Akkreditierung für Jonathan McEvoy hat direkte praktische Konsequenzen für die "Daily Mail". Der Verlag wird in der kommenden Zeit keine Berichte mehr von McEvoy aus den Boxengassen der Formel-1-Stationen erhalten. Dies bedeutet einen Verlust an unmittelbarer Nähe zu den Geschehnissen auf der Strecke und im Fahrerlager. Gleichzeitig sendet die FIA mit diesem Schritt ein klares Signal an die internationale Presse, dass bestimmte Sprachgewalt und persönliche Angriffe gegen Fahrer nicht toleriert werden. Die Saison 2026 wird daher für McEvoy bedeuten, dass er entweder auf andere Berichtskanäle ausweichen muss oder seine Berichterstattung streng nach den von der FIA vorgegebenen Leitlinien gestalten muss, um in Zukunft wieder Zugang zu den Events zu erhalten.

Ausblick auf die weitere Entwicklung im F1-Medienumfeld

Der Fall McEvoy wirft Fragen nach der Balance zwischen Pressefreiheit und sportlicher Integrität auf. Während die FIA betont, den Schutz der Athleten und die Wahrung der Professionalität im Vordergrund zu stellen, argumentieren Kritiker wie Chris Dean, dass dies ein Eingriff in die journalistische Unabhängigkeit sei. Die kommende Zeit wird zeigen, ob es zu weiteren diplomatischen Gesprächen zwischen der FIA und dem Verlagshaus der "Daily Mail" kommen wird. Bis dahin bleibt der Status quo erhalten: Jonathan McEvoy ist von den Akkreditierungszonen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 ausgeschlossen. Die FIA hat damit den Rahmen für akzeptables Medienverhalten erneut schärfer definiert, was langfristig die Standards für alle akkreditierten Reporter beeinflussen dürfte.