Die FIA ersetzt freiwillige Sportkommissare bis 2027 durch bis zu 15 hauptamtliche Stewards. Ziel ist die Vereinheitlichung von Strafen und mehr Professionalität im Rennsport.

Die Fédération Internationale de l'Automobile, abgekürzt FIA, kündigt eine fundamentale Neuausrichtung der sportlichen Leitung in der Formel 1 an. Ab der kommenden Saison wird der Verband schrittweise auf ein System hauptamtlicher Sportkommissare umsteigen. Dieser Strukturwandel zielt darauf ab, die bisherige Praxis der Urteilsfindung durch Freiwillige zu beenden und durch ein professionelleres, zentrales Gremium zu ersetzen. Die ersten hauptamtlichen Mitglieder dieses neuen Panels sollen bereits zur Saison 2027 ihren Dienst aufnehmen und die Entscheidungen der Rennleitung nachhaltig prägen.

Vereinfachung der Urteile durch zentrale Kontrolle

Sportkommissare, in der Fachsprache auch als Stewards bezeichnet, sind für die Ahndung von Regelverstößen zuständig, die während der Rennen begangen werden. Bisher agiert ein Pool von rund 20 Offiziellen und ehemaligen Rennfahrern, wobei jeweils vier Personen an einem Rennwochenende als Schiedsgericht fungieren. Diese Freiwilligen entscheiden über Strafen, deren Höhe und Art in der Vergangenheit oft als inkonsistent kritisiert wurden. Ein ähnlicher Vorstoß kann an einem Wochenende mit zehn Sekunden Zusatzzeit geahndet werden, während ein vergleichbarer Verstoß bei einer anderen Veranstaltung ohne Sanktion bleibt. Diese Willkür führt immer wieder zu Unmut im Fahrerlager und zu Kopfschütteln bei Teams und Fans, die sich über die mangelnde Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen beschweren.

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Kritik am aktuellen System und Forderungen nach Einheit

Die Kritik an der Arbeit der freiwilligen Regelhüter ist seit Jahren ein ständiger Begleiter der Formel 1. Viele Beobachter monieren, dass die subjektive Auslegung der Regeln durch externe Funktionäre zu unberechenbaren Ergebnissen führt. Die FIA hat diese Defizite längst intern erkannt. Mohammed bin Sulayem, der 65-jährige Präsident der FIA, hat die Unzulänglichkeiten des bisherigen Modells explizit benannt. Er führt an, dass die aktuelle Struktur Schwächen in der Kompetenz zur Überprüfung und Optimierung des Regelwerks aufweist. Die bisherigen Entscheidungen wirken oft isoliert und未能 berücksichtigen langfristige Trends oder einheitliche Maßstäbe, was die Glaubwürdigkeit der Rennleitung untergräbt. Die Forderung nach mehr Transparenz und Fairness ist dabei keine neue Entwicklung, sondern ein wiederkehrendes Thema in jedem Rennkalender.

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Neue Struktur mit 15 hauptamtlichen Experten

Langfristig wird das aktuelle System durch ein festeres Gremium ersetzt werden. Geplant ist ein Panel, das aus bis zu 15 hauptamtlichen Kommissaren bestehen soll. Diese Experten werden ausschließlich für die FIA arbeiten und keine anderen beruflichen Verpflichtungen haben, die ihre Urteilsfindung beeinträchtigen könnten. Die Einführung erfolgt nicht schlagartig, sondern wird in der kommenden Saison schrittweise vorbereitet. Unterstützt werden die neuen hauptamtlichen Kräfte in der Übergangsphase weiterhin von den aktuell tätigen Stewards, um einen reibungslosen Wissenstransfer und eine stabile Übergangsphase zu gewährleisten. Diese Kombination aus erfahrenen Freiwilligen und neuen Vollzeitkräften soll die Kontinuität der Entscheidungen sicherstellen, während gleichzeitig der professionelle Standard massiv angehoben wird.

Zukunftsinvestition der FIA unter Mohammed bin Sulayem

Die Umstellung wird von der FIA-Organisation als strategische Investition in die Zukunft des Motorsports verstanden. Mohammed bin Sulayem betont in seinen offiziellen Statements, dass die Einstellung hauptamtlicher Rennkommissare ein bedeutender Schritt zur Professionalisierung sei. Er sieht darin die Fortführung langjähriger Bemühungen, ein robustes und transparentes System für die Rennleitung und die Sportkommissare in der Formel-1-Weltmeisterschaft der FIA aufzubauen. Durch diese Maßnahme soll die Kompetenz der Organisation gestärkt werden, das Regelwerk nicht nur anzuwenden, sondern aktiv zu überprüfen und zu optimieren. Zudem sollen so die Qualifikationen künftiger Offizieller gefördert und höchste Standards für eine einheitliche Regelauslegung in allen Meisterschaften der FIA gewährleistet werden. Die Entscheidung ist Teil eines größeren Plans, die Integrität des Sports durch klare, unbestechliche und professionelle Strukturen zu festigen.