FIA hebt Zeitstrafen gegen Pierre Gasly auf - Alpine erhält dritten Platz in Monaco zurück

Die FIA korrigiert Messfehler, hebt Strafen gegen Pierre Gasly auf und gibt Alpine den dritten Platz beim Grand Prix von Monaco zurück. Das Urteil beeinflusst Fahrer- und Teamwertung und löst Diskussionen über Strafverfahren aus.

Die Fédération Internationale de l'Automobile ( FIA ) hat nach intensiven Verhandlungen mit dem Alpine ‑Team und dem französischen Fahrer Pierre Gasly entschieden, die verhängten Zeitstrafen wegen angeblicher Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse im Grand Prix von Monaco zurückzunehmen.

Die Entscheidung fiel am Freitag, fünf Tage nach dem Endes des Rennens, und stellt die dritte Position, die Alpine ursprünglich im Zuge des Rennens belegt hatte, wieder her. In einer offiziellen Stellungnahme betonte die FIA, dass sie bei der Überprüfung der Messdaten einen systematischen Fehler festgestellt habe, der zu einer fehlerhaften Geschwindigkeitsmessung bei mehreren Fahrern geführt habe.

Die Korrektur dieser Messungen führte dazu, dass die Strafen gegen Gasly - die nach dem Rennen auferlegt und lediglich zum Endergebnis addiert worden waren - rechtswidrig waren. Im Gegensatz dazu waren die Strafen anderer Fahrer bereits während des Rennens verbraucht, sodass sie nicht die Möglichkeit hatten, einen Einspruch einzulegen, worauf die FIA in ihrer Urteilsbegründung hinwies und die Notwendigkeit einer klareren Regelung für zukünftige Fälle ansprach.

Alpine reagierte auf die Rücknahme der Strafen mit großer Freude und erklärte, dass die Entscheidung ein starkes Signal für Transparenz und Zusammenarbeit zwischen den Teams und dem Regelwerksetzer sei. Der Teamchef Flavio Briatore hob hervor, dass dies der erste Podestplatz für das Team seit November 2024 sei und betonte, dass die Leistung von Pierre Gasly und dem gesamten Alpine‑Team in Monaco ein wichtiger Meilenstein sei.

Für Gasly bedeutet die Neuvergabe des dritten Platzes einen zusätzlichen Eintrag in seiner Karrierebilanz, wodurch er nun über sechs Podestplätze verfügen kann. In der Fahrerwertung katapultiert ihn diese Korrektur von Rang zehn auf Rang acht, während Alpine in der Konstrukteurwertung den fünften Platz festigt. Im Gegensatz dazu muss Red‑Bull‑Pilot Isack Hadjar, der ursprünglich das zweite Podium belegen sollte, dieses Ergebnis nun einbüßen, da die Strafen gegen ihn unverändert bleiben.

Die Situation hat in der Formel‑1-Gemeinschaft eine Debatte über die Gültigkeit von nachträglichen Strafrücknahmen ausgelöst. Während die FIA betont, dass es derzeit keine Regel gebe, die es Sportkommissaren ermöglicht, bereits verbrauchte Strafen rückgängig zu machen, warnt sie gleichzeitig davor, dass zukünftige Entscheidungen die Rennstrategien und damit die Endergebnisse der betroffenen Teams erheblich beeinflussen könnten. Experten weisen darauf hin, dass die Unklarheiten im Regelwerk zu Unsicherheiten führen und die Glaubwürdigkeit des Sports gefährden könnten, wenn ähnliche Fälle künftig auftreten.

Die FIA hat angekündigt, das aktuelle Urteil vorbehaltlich möglicher Rechtsmittel zu bestätigen und gleichzeitig an einer Reform des Strafverfahrens zu arbeiten, um vergleichbare Situationen in Zukunft zu vermeiden. Für Pierre Gasly und Alpine stellt die Entscheidung jedoch zunächst einen erfreulichen Abschluss eines turbulenten Rennwochenendes dar, während die übrigen Teams und Fahrer aufmerksam die weiteren Entwicklungen verfolgen werden





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