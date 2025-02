FIA-Offizielle Tauschen Wissen und Strategien in Madrid

Mehr als 230 FIA-Offizielle aus der ganzen Welt trafen sich am Circuito de Jarama in Madrid, um über neue Technologien, Regeländerungen und Entscheidungsfindungsprozesse im Motorsport zu diskutieren. Mit einem Fokus auf Nachwuchsförderung und der Integration neuer Technologien, darunter Künstliche Intelligenz, stellt das Treffen die Bedeutung von Fairness, Sicherheit und Integrität im Motorsport in den Mittelpunkt.

Ein Gipfeltreffen von über 230 FIA - Offiziell en fand kürzlich am Circuito de Jarama in der Nähe von Madrid statt. Diese Zusammenkunft, die die größte seit 2020 war, bot eine Plattform für den Austausch über neue Technologie n, Entscheidungsfindungsprozesse und Regeländerungen in den sieben FIA -Weltmeisterschaften. Teilnehmer aus 50 Ländern und sechs globalen Regionen waren anwesend, was den weltweiten Einfluss des Motorsport s unterstreicht.

Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil neuer Offizieller: Fast 44 % der Teilnehmer sind erst seit weniger als fünf Jahren im Einsatz, was die Bedeutung der Nachwuchsförderung für die Zukunft des Motorsports demonstriert. Insgesamt nahmen 124 Stewards und 28 Renndirektoren an dem Treffen teil.FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem betonte die Bedeutung dieses Treffens als Meilenstein in der Anerkennung des Beitrags der FIA-Offiziellen, die das Rückgrat des Motorsports sind. Er würdigte den unermüdlichen Einsatz der Offiziellen und Freiwilligen für Fairness, Sicherheit und Integrität im Motorsport. Bin Sulayem kündigte das Jahr 2023 als „Jahr der Offiziellen“ aus und versprach, die Förderung dieser wichtigen Gruppe weiter zu stärken.Ein zentrales Thema des Gipfels war die Einführung neuer Technologien, insbesondere künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um die Entscheidungsfindung im Rennsport zu verbessern. Teilnehmer erhielten Schulungen in der Anwendung dieser Technologien, darunter KI-gestützte Rennvorfallanalyse für schnellere und präzisere Bewertungen sowie automatische Erkennung von Tracklimits. Unter der Leitung von Matteo Perini, Sport Officials Manager, wird die Rekrutierung, Ausbildung und Unterstützung von Offiziellen weiter professionalisiert. Zu diesem Zweck wurde auch das FIA High Performance Programme (HPP) in seinen zweiten Zyklus gestartet. Dieses Programm bildet gezielt neue Offizielle und Renndirektoren aus und lockt mit zwölf neuen Teilnehmern aus elf Ländern auf fünf Kontinenten internationale Talente an. Das Durchschnittsalter liegt unter 40 Jahren und die Geschlechterverteilung ist ausgewogen, was das Engagement der FIA für Vielfalt und Chancengleichheit unterstreicht. Bin Sulayem betonte: „Die FIA ist ein wissensorientierter Verband und es ist unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass dieses Wissen geteilt wird. Durch Programme wie dieses können wir Toptalente aus der ganzen Welt identifizieren, unterstützen und fördern, für mehr Zugänglichkeit sorgen und Vielfalt fördern.





