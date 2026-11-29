Mohammed Ben Sulayem löst mit vergleichenden Sicherheitsaussagen zu den Formel-1-Strecken in Mexiko und Brasilien massive Kritik aus, während in Katar die mediale Aufmerksamkeit gering ist.

Der Präsident der internationalen Automobilvereinigung, Mohammed Ben Sulayem, hat unmittelbar nach dem Qualifying zur Formel-1-Veranstaltung in Katar mit einer provokativen Äußerung für erheblichen Unmut gesorgt. Bei dem Treffen mit den Fahrern George Russell von Mercedes und Lando Norris von McLaren stellte der 65-Jährige eine Frage, die von vielen Beobachtern als fehl am Platze und respektlos bewertet wurde.

Sicherheitsvergleich zwischen Katar und Lateinamerika

Die Kameraaufnahmen zeigen deutlich, wie Ben Sulayem die beiden Rennfahrer anspricht und dabei eine direkte Gegenüberstellung der aktuellen Austragungsorte mit anderen Rennen der Saison vornimmt. Er fragt konkret: Was sei gefährlicher, an diesem Ort hier zu sein oder in Mexiko beziehungsweise Brasilien. Diese Formulierung wurde von den Anwesenden, insbesondere von George Russell, mit irritiertem Lächeln aufgenommen, da die Implikation, die anderen Länder seienUnsafe, nicht im Einklang mit den offiziellen Sicherheitsstandards steht.

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Massive Kritik aus Lateinamerika und sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Plattform X, wo die Szenen zunächst viral gingen, brach eine Welle der Empörung los. Viele Nutzer, vor allem Fans aus Lateinamerika, sahen sich durch die pauschale Stigmatisierung ihrer Heimatländer als unsicher verletzt. Kritiker werfen dem FIA-Präsidenten vor, alte Vorurteile zu bedienen und die kulturelle und infrastrukturelle Leistung der Gastgeberländer in Mexiko und Brasilien herabzusetzen, die die Rennen seit Jahren erfolgreich und sicher ausrichten.

Hintergrund: Unsicherheit in der Golfregion

Der Vorfall findet vor dem Hintergrund einer monatelangen Diskussion um die Sicherheit der Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi statt. Militärische Spannungen in der Golfregion und der Krieg im Iran hatten lange Zeit Zweifel an der Durchführbarkeit der Ereignisse aufkommen lassen. Erst vor wenigen Wochen wurde offiziell bestätigt, dass beide Rennen wie geplant stattfinden werden, was die Unsicherheit zwar technisch beseitigte, aber die politische Sensibilität für den Standort erhöht hat.

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Leere Presseszenen und ausbleibende Medien

Die aktuellen Ereignisse spiegeln sich auch in der schwachen medialen Präsenz vor Ort wider. Bei der Pressekonferenz nach dem Qualifying waren gerade einmal drei Journalisten anwesend, was auf ein extrem leeres Fahrerlager hindeutet. Zahlreiche große TV-Teams, darunter Sky Deutschland, haben aus Sicherheitsbedenken auf die Reise nach Katar verzichtet, was die isolierte Atmosphäre der Veranstaltung weiter verstärkt.

Folgen für das image des Motorsports

Die Äußerung von Mohammed Ben Sulayem könnte langfristige Auswirkungen auf das Image der Formel 1 in globalen Märkten haben. Durch die implizite Abwertung der Strecken in Mexiko und Brasilien riskiert der Verband, die Verbundenheit mit dem dortigen Publikum zu verlieren und Konflikte mit lokalen Partnern einzugehen. Die Sperrung der Videos in sozialen Netzwerken zeigt zudem, wie schnell öffentliche Statements in diesem sensiblen Umfeld zu Krisen eskalieren können, wenn sie nicht sorgfältig geprüft werden.