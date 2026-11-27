Die FIA hat sich mit den Motorenherstellern geeinigt, ab Mitte 2028 nicht mehr an den aktuellen Antrieben zu arbeiten - Dann auch grünes Licht für die V8-Entwicklung

Die FIA hat sich mit den Motorenherstellern geeinigt, ab Mitte 2028 nicht mehr an den aktuellen Antrieben zu arbeiten - Dann auch grünes Licht für die V8-Entwicklung - Formel-1-Hersteller dürfen ab Mitte 2028 nicht mehr an der aktuellen Generation von Antriebseinheiten arbeiten.

Das hat FIA-Formelsport-Direktor Nikolas Tombazis© Motorsport Network Die Maßnahme soll verhindern, dass die Hersteller parallel an zwei Projekten arbeiten müssen und dass sich einzelne Parteien einen unerwünschten Vorteil verschaffen. Aus denselben Gründen bleiben Arbeiten an den kommenden V8-Motoren bis zu genau diesem Zeitpunkt weitgehend untersagt. In der Praxis bedeutet dies, dass die Entwicklung der aktuellen V6-Hybrid-Antriebseinheiten ab dem 13. Saisonrennen 2028 eingefroren wird.

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Ab diesem Zeitpunkt sind ausschließlich Updates zur Verbesserung der Zuverlässigkeit erlaubt; weitere Performance-Upgrades sind nicht mehr zulässig. Bis zu diesem Stichtag gelten strenge Beschränkungen für die Entwicklung des 2,1-Liter-V8-Turbomotors für 2030: Bis zum 1. Oktober 2027 dürfen die Formel-1-Hersteller keine Prüfstandsarbeiten mit einem Einzylinder durchführen, während bis zum 1. Juli 2028 keinerlei Prüfstandsläufe mit der vollständigen Antriebseinheit, also dem kompletten V8, gestattet sind.