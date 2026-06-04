FIA verhängt Tempolimit für die Formel 1

Die FIA hat ein Tempolimit für die Formel 1 verhängt, um die Sicherheit der Fahrer und Zuschauer zu gewährleisten. Die neuen Motoren, die halb elektrisch und halb Verbrenner sind, machen die Autos zu Raketen, die auf den engen Straßenkursen zu schnell werden könnten.

Die Formel 1 wird mit den neuen Motoren, die halb elektrisch und halb Verbrenner sind, zu einer Rakete. Dies hat auch die Fédération Internationale de l'Automobile ( FIA ) erkannt und ein Tempolimit für die Formel 1 verhängt.

Zuerst wurde der sogenannte Straight-Line-Modus verboten. Die Front- und Heckflügel dürfen auf den gesamten 3337 Rundenmetern nicht flachgestellt werden, wie es auf allen anderen Strecken üblich ist. Dadurch werden die leichteren, kleineren und beweglicheren Autos eingebremst. Sie haben mehr Luftwiderstand und fahren langsamer auf den Geraden.

Dies war den Sicherheits-Wächtern der Formel 1 jedoch nicht genug. Auf normalen Strecken darf die elektrische 350 kW-Power bis 290 Stundenkilometer eingespeist werden. Da sich auf dem engen Straßenkurs ohne lange Geraden die Batterien nicht entladen und die Autos nicht einbremsen können, darf die volle E-Power (350 kW) nur bis Tempo 200 eingesetzt werden. Die FIA hatte Angst, dass die Autos ohne das Einbremsen speziell an zwei Stellen (Ste.

Devote, Ausgang des Tunnels) zu schnell sein könnten und für Unfälle sorgen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 FIA Tempolimit Sicherheit Neue Motoren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bevorstehende Waldbrandsaison: EU will Rekordzahl an Feuerwehrleuten bereitstellenFür die bevorstehende Waldbrandsaison in Europa hat die EU die Entsendung ihres bisher größten Einsatzkontingents angekündigt.

Read more »

Rentenreform: Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einführen - Kritik und GegenargumenteDie Arbeitsministerin, Bärbel Bas, fordert die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. Sie argumentiert, dass wenn alle Beamte einzahlen, dann würden die Einnahmen der Rentenkasse steigen und die Rente für alle stabiler und gerechter finanziert werden. Doch Ökonomen und Politiker warnen vor den finanziellen Auswirkungen und den strukturellen Problemen des Rentensystems. Die Reform würde die Finanzprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung nicht lösen, sondern eher verschärfen. Es gibt auch Stimmen, die die Idee als "finanzielle Katastrophe" bezeichnen.

Read more »

Formel-1-Vertrag verlängert: Ferrari setzt weiterhin auf Charles Leclerc - Formel 1Ferrari hat den Vertrag von Charles Leclerc verlängert, wie das Team pünktlich zum Heimspiel des Monegassen bestätigt. Der 28-Jährige wird damit auch in den kommenden Jahren in Ferrari-Rot angreifen.

Read more »

Formel-1-Saison 2026: Neuerungen und DebütantenDie Formel-1-Saison 2026 bringt zahlreiche technische Neuerungen und zwei neue Teams. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Es gibt eine neue Station im Rennkalender und die Formel 1 gastiert in Madrid. Die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison liegen bei Sky.

Read more »