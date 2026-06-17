FIBA Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft 2026: Berlin wird zum Zentrum des Sports und der Empowerment-Bewegung

Berlin richtet 2026 die FIBA Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft aus. 16 Nationen kämpfen um den Titel, das Event steht unter dem Motto Time for her Game und verbindet Spitzensport mit Female Empowerment. Alle Infos zu Tickets, Spielorten und Rahmenprogramm.

Berlin wird im September 2026 zum globalen Zentrum des Frauen-Basketballs, wenn 16 erstklassige Nationalmannschaften um den Weltmeistertitel kämpfen. Dieses Turnier, das unter dem Motto Time for her Game steht, markiert ein historisches Ereignis: Erstmals findet die Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft vollständig in Berlin statt, nachdem die Damen-WM zuletzt 1998 in Deutschland ausgetragen wurde.

Die Spiele werden in zwei renommierten Arenen stattfinden - der modernen Uber Arena und der traditionsreichen Max-Schmeling-Halle. Die Stadt, die bereits Erfahrung als Gastgeber der Basketball-Europameisterschaft 2022 hat, investiert 6 Millionen Euro aus Senatsmitteln in ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dieses reicht von öffentlichen Streetball-Events bis hin zu Workshops, die sich den Themen Female Empowerment, Gleichberechtigung und Diversität widmen. Ziel ist es, nicht nur sportliche Höchstleistungen zu zeigen, sondern auch ein kulturelles Highlight für Fans, Familien und internationale Besucher zu schaffen.

Die Basketball-WM wird damit zu einem zentralen Sommerevent, das über den Sport hinaus gesellschaftliche Akzente setzt. Für Ticketinteressierte gibt es ein abgestuftes Angebot. Die Final Phase Tickets, ab 205 Euro, gewähren Zugang zu allen zwölf Spielen der K.-o. -Runde, darunter Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale.

Diese Option richtet sich vor allem an Hardcore-Fans, die das gesamte Turnier erleben möchten. Daneben sind Tagespässe bereits ab 50 Euro erhältlich, während Premium-Final Tickets bis zu 500 Euro kosten können. Geplant sind außerdem Sonderpreise für Kinder und Gruppen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilt. Wichtig: Tickets sollten ausschließlich über autorisierte Kanäle gekauft werden.

Der DBB und die FIBA warnen ausdrücklich vor dem Schwarzmarkt, da offizielle Karten digital und mit Sicherheitsfeatures ausgestattet sind. Das Medienecho für das Turnier wird enorm sein. Ausgewählte Spiele, insbesondere aus der Viertelfinal- und Halbfinalphase sowie das Finale, werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, sodass ein breites Publikum live dabei sein kann.

Zudem wird Berlin bereits ab Januar 2026 zur Basketball-Hauptstadt Deutschlands, wenn die Orlando Magic für ein NBA Regular-Season-Spiel in der Stadt gastieren - eine weitere Premiere. Mit der Kombination aus hochklassigem Sport, einem vielfältigen Begleitprogramm und der besonderen gesellschaftspolitischen Ausrichtung positioniert sich die FIBA Women's Basketball World Cup 2026 als ein Must-see für jeden Basketballfan und alle, die sich für Themen der Gleichberechtigung begeistern





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