2300 Quadratmeter Altholz, neue Zimmer und ein Wellnessbereich: Das traditionsreiche Fichtelberghaus auf Sachsens höchstem Gipfel empfängt wieder Gäste.

2300 Quadratmeter Altholz, neue Zimmer und ein Wellnessbereich: Das traditionsreiche Fichtelberghaus auf Sachsen s höchstem Gipfel empfängt wieder Gäste. Oberwiesenthal - Nach mehrmonatiger Schließung hat das traditionsreiche Fichtelberghaus auf Sachsen s höchstem Berg in Oberwiesenthal wiedereröffnet.

Vom ersten Advent an werden in dem Hotel wieder Gäste empfangen, kündigten die Betreiber an. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lobte zur Wiedereröffnung das Engagement der Unternehmerfamilie Gläß. Das sei nicht selbstverständlich. Das Haus sei über einhundert Jahre alt, jeder in Sachsen kenne es, so Kretschmer.

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Das Hotel habe Stil und eine "eigene Handschrift", so der Regierungschef. Das Hotel wurde seit März umfassend saniert. Dabei wurden die Zimmer erneuert und ein Wellnessbereich eingerichtet. Den Angaben zufolge wurden unter anderem 2300 Quadratmeter Altholz sowie acht Kubikmeter Eiche verbaut und 1970 laufende Meter LEDs verlegt.