Fidelity National Information Services steigert Dividende trotz massivem Kurssturz

Trotz eines Aktienkursverlusts von über 50 Prozent im letzten Jahr erhöht FIS die Dividende für 2025 auf 1,60 USD. Analysten erwarten für 2026 weitere Steigerungen der Ausschüttungen.

Die Fidelity National Information Services (FIS) hat eine bedeutende Entscheidung bezüglich ihrer künftigen Ausschüttungspolitik getroffen, die insbesondere für einkommensorientierte Anleger von großem Interesse ist. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 USD pro Aktie vereinbart.

Im direkten Vergleich zum vorangegangenen Jahr bedeutet dies eine beachtliche Steigerung der Dividende um 11,11 Prozent. In der Gesamtsumme belaufen sich die geplanten Ausschüttungen des Unternehmens auf beeindruckende 847,00 Millionen USD, was einem Anstieg der Gesamtauszahlung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Strategie verdeutlicht das Bestreben des Managements, trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine attraktive Rendite für die Aktionäre sicherzustellen und die Attraktivität des Wertpapiers zu steigern.

Betrachtet man jedoch die Kursentwicklung am New Yorker Handelplatz, ergibt sich ein weitaus komplexeres Bild. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung schloss der Titel von Fidelity National Information Services bei einem Kurs von 38,97 USD. Ein Blick auf die langfristige Performance offenbart eine alarmierende Tendenz: Innerhalb eines einzigen Jahres hat der Aktienkurs des Unternehmens massiv an Wert verloren und ist um insgesamt 51,92 Prozent eingebrochen. Diese Kursverluste haben jedoch einen interessanten Nebeneffekt auf die Dividendenrendite.

Während die Rendite im Vorjahr noch bei 1,78 Prozent lag, stieg sie für das Jahr 2025 aufgrund des niedrigeren Kursniveaus auf 2,41 Prozent an. Wenn man die Dividendenerträge mit der Kursentwicklung kombiniert, ergibt sich eine tatsächliche Gesamtrendite von minus 48,95 Prozent. Dies zeigt deutlich, dass die Dividende zwar einen Teil des Verlustes abfedern konnte, aber bei weitem nicht ausreichte, um den starken Kurssturz zu kompensieren.

Die fundamentalen Daten des Unternehmens zeichnen das Bild eines S&P 500-Giganten mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 20,625 Milliarden USD. Finanzielle Kennzahlen für das Jahr 2025 weisen einen Umsatz von 10,677 Milliarden USD aus, wobei das Ergebnis je Aktie, das sogenannte Earnings per Share (EPS), bei 0,73 USD lag. Ein besonders auffälliges Merkmal ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches bei einem extrem hohen Wert von 91,34 liegt.

Dieser Wert deutet darauf hin, dass der Markt entweder sehr hohe Erwartungen an das zukünftige Gewinnwachstum hat oder dass die aktuellen Gewinne im Verhältnis zum Kurs stark eingebrochen sind, was die Bewertung des Titels derzeit in eine sehr spannende, wenn auch riskante Position rückt. Für die Zukunft gibt es jedoch Anlass zu Optimismus, sofern man den Prognosen von Analysten folgt. Die Experten von FactSet sehen für das Jahr 2026 eine weitere Anhebung der Dividende auf 1,85 USD voraus.

Sollte sich diese Schätzung bewahrheiten, würde die Dividendenrendite laut den FactSet-Berechnungen auf beachtliche 4,76 Prozent klettern. Dies würde Fidelity National Information Services zu einem weitaus attraktiveren Ziel für Value-Investoren machen, die auf stabile Cashflows und eine Erholung des Aktienkurses setzen. Die Kombination aus einer stetig steigenden Ausschüttung und einem historisch niedrigen Kursniveau könnte langfristig eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten, sofern sich die operativen Kennzahlen des Unternehmens stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zurückkehrt





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