Fielmann, AT&S, Swiss Re, Renk, Hellofresh und ArcelorMittal: Quartalszahlen und Marktbewegungen

Übersicht über die Quartalsergebnisse von Fielmann, AT&S, Swiss Re, Renk, Hellofresh und ArcelorMittal inklusive Umsatz, Gewinn und strategischer Ausblicke für den Markt.

Die deutsche Optikerkette Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes verzeichnet, was auf eine erfolgreiche Preisstrategie und aggressive Expansion zurückzuführen ist. Der Gesamtkonzernumsatz stieg um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro, wobei der heimische deutsche Markt ein Plus von 4,2 Prozent verzeichnete. International wuchs das Geschäft sogar noch stärker mit einem Zuwachs von 5,9 Prozent. Das Management bekräftigte, dass sich die kombinierte Strategie aus günstigen Preisen und Filialausbau kurzfristig auszahlt und das Expansionstempo im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht werden soll.

Expansion und Profitabilität bei Fielmann

Trotz der hohen Investitionen in den Ausbau des Filialnetzes blieb die Ertragskraft des Unternehmens in den ersten neun Monaten stabil hoch. Die bereinigte Ebitda-Marge lag bei 23,4 Prozent, was auf eine effiziente Kostenkontrolle trotz des rapiden Wachstums hinweist. Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber war das stark expandierende Geschäft mit Hörgeräten, das signifikant zum Gesamtergebnis beitrug. Das Vorstandsmitglied bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr und peilt einen Konzernumsatz zwischen 2,5 und 2,55 Milliarden Euro an. Die bereinigte operative Umsatzrendite soll im Jahresverlauf zwischen 22 und 23 Prozent liegen.

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AT&S profitiert massiv von KI-Nachfrage

Der österreichische Leiterplatten- und IC-Substrathersteller AT&S hat im zweiten Quartal 2026/27 einen Rekordumsatz erzielt, der primär auf die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Anwendungen zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg um 52 Prozent auf 682 Millionen Euro, was den höchsten Quartalswert in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte auf 244 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Ebitda-Marge verbesserte sich um knapp 13 Prozentpunkte auf 35,8 Prozent.

Swiss Re übertrifft Analystenschätzungen trotz Gewinneinbruch

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re sah sich im Berichtzeitraum mit einem Rückgang des Quartalsgewinns konfrontiert, blieb aber auf Kurs, um seine Jahresziele zu erreichen. Der Nettogewinn sank um 6,5 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar, was jedoch die Schätzungen der Analysten übertraf, die von einem Konsens von 1,15 Milliarden Dollar ausgingen. In der wichtigsten Sparte, der Schaden- und Unfallrückversicherung, sank der Gewinn in den ersten neun Monaten um sechs Prozent infolge eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds. Die Kapitalanlagerendite (ROI) lag bei 4,0 Prozent und damit leicht über den Analystenschätzungen von 3,9 Prozent. Von den Großschäden in Höhe von insgesamt 941 Millionen Dollar entfielen 640 Millionen Dollar auf Naturkatastrophen, wobei das dritte Quartal mit 624 Millionen Dollar den größten Teil der Kosten verursachte. Swiss Re bestätigte das Ziel eines Konzerngewinns von 4,5 Milliarden Dollar im Gesamtjahr.

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Renk profitiert von europäischen Aufrüstungsbemühungen

Der Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. Die Bestellungen schwollen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September ein Volumen von 7,6 Milliarden Euro, was auf eine hohe zukünftige Auftragslage hinweist. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Mit Umsatz und Ergebnis schnitt Renk wie von Analysten erwartet ab. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten auf 55,1 Millionen Euro und betrug damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Unternehmenschef Alexander Sagel bestätigte die Jahresprognose.

Hellofresh senkt Kosten bei rückläufigem Umsatz

Eine schwache Nachfrage hat Hellofresh einen erneuten Umsatzrückgang beschert, wobei das Unternehmen durch Kostensenkungen die Rentabilität stabilisierte. Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz währungsbereinigt um 11,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Bestellwert stieg dagegen um 7,5 Prozent auf 70,50 Euro. Dank geringerer Marketingausgaben, die um rund ein Viertel gekürzt wurden, stieg das operative Ergebnis um 26,3 Prozent auf 50,9 Millionen Euro. Firmenchef und Mitgründer Dominik Richter betonte, dass das Unternehmen sich aktuell darauf konzentriere, in der Sparte Kochboxen die zweistellige Gewinnmarge zu halten, die sich um mehr als einen Prozentpunkt auf 10,7 Prozent verbesserte. Im Bereich Fertiggerichte verzeichnete das Unternehmen einen operativen Mini-Gewinn von 200.000 Euro. Es sei verfrüht, das Wachstum wieder zu forcieren.

ArcelorMittal übertrifft Erwartungen bei Stahl

Der Branchenriese ArcelorMittal hat im dritten Quartal ein kräftiges operatives Gewinnplus eingefahren, was auf eine anziehende Stahlnachfrage in Europa zurückzuführen ist. Das Unternehmen übertraf dabei die Erwartungen der Marktbeobachter, wobei Sondereffekte die Ergebnisse etwas belasteten. Die verbesserte Marktlage führte zu einer starken Nachfrage nach Stahlerzeugnissen, was die operative Performance des Konzerns deutlich stützte. Obwohl spezifische Finanzkennzahlen in diesem Ausschnitt weniger detailliert dargestellt werden, bestätigt die positive Tendenz des operativen Gewinns die strategische Positionierung des Unternehmens im europäischen Markt.