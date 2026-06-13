Fifa: Ägypten muss Trikot ändern

Die Fifa hat Ägypten aufgefordert, sein Trikot zu ändern, da es zwei Regeln verletzt. Die sieben Sterne über dem Wappen müssen weg und die Rückennummern müssen eine andere Farbe haben.

Die Fifa greift wieder durch! Nach Haiti muss jetzt auch Ägypten sein Trikot ändern. Der Weltverband bemängelt gleich zwei Details auf dem Jersey der Nordafrikaner: Die sieben Sterne über dem Wappen müssen weg, die Rückennummern brauchen eine neue Farbe.

Und das alles kurz vor dem WM-Auftakt gegen Belgien am Montag (21 Uhr). Die sieben Sterne auf dem Trikot stehen für die sieben Afrika-Cup-Titel der Ägypter. Das Team gewann das wichtigste Kontinentalturnier 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 und 2010 - Rekord! Kein anderes Team holte den Wettbewerb öfter.

Doch damit nicht genug. Auch die goldfarbenen Rückennummern sind der Fifa ein Dorn im Auge. Der Grund: Der aktuelle Anstrich der Ziffern soll die Sichtbarkeit bei den Fernsehübertragungen sowie bei den Schiedsrichtern einschränken und behindern. Kurios: Das Design mit den goldenen Rückennummern trägt das Nationalteam seit Jahren.

Jetzt sollen die Nummern weiß angemalt werden, um den Kontrast zu verbessern und die Lesbarkeit zu erhöhen. Erst vor zwei Tagen hatte die Fifa ein Jersey von Haiti verboten, weil auf dem blauen Shirt eine Kriegsszene (die Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803) dargestellt wurde. Kurz vorm Auftakt am Sonntag gegen Schottland (3 Uhr) wurde das Trikot überarbeitet, um den Regularien und Bestimmungen zu entsprechen.

Die Änderungen am ägyptischen Trikot sollen jetzt schnell vorgenommen werden, um zum Auftakt gegen Belgien am kommenden Montag mit den neuen Shirts auflaufen zu können





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