Fifa ändert erneut Wasserflaschen-Regeln für WM 2026

Kurz vor der WM 2026 in den USA und Kanada hat die Fifa ihre Regeln für mitgebrachte Wasserflaschen im Stadion wieder geändert. Fans dürfen nun doch wieder Einweg-Plastikflaschen mitnehmen, während wiederverwendbare Flaschen verboten bleiben. Grund sind die erwarteten hohen Temperaturen.

Am 11. Juni hat die Fifa ihre Regeln für Wasserflaschen im Stadion erneut geändert. Nachdem der Weltverband das Mitbringen von Flaschen zwischenzeitlich komplett untersagt hatte, dürfen Zuschauer nun doch wieder Wasser mit in die Arenen nehmen.

Die Fifa erklärte wenige Tage vor dem Start in einer Mitteilung: Alle Fans dürfen eine weiche, 590 ml fassende, originalverpackte Einweg-Wasserflasche aus Kunststoff zu jedem Spiel der Fifa Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und Kanada mitbringen. Allerdings dürfen Fans aus Sicherheitsgründen keine wiederverwendbaren, festen Wasserflaschen mitbringen. Damit vollzieht die Fifa bereits die zweite Kehrtwende in kurzer Zeit.

Zunächst war vorgesehen, dass Fans leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mit ins Stadion bringen dürfen, um diese an Trinkbrunnen aufzufüllen. Später wurde diese Regelung wieder gestrichen. Damals stellte der Verband klar: Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden. Nun wurde auch diese Entscheidung wieder teilweise zurückgenommen.

Hintergrund der Diskussion sind die erwarteten hohen Temperaturen von teils mehr als 30 Grad an mehreren Spielorten. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) kritisierte das Verbot gegenüber The Athletic deutlich. Es sei besorgniserregend, denn die Hitze, von der wir sprechen, ist nicht nur die Hitze, der die Spieler ausgesetzt sind, sondern auch die Hitze, der die Zuschauer über einen vermutlich längeren Zeitraum ausgesetzt sein werden. Auf die hohen Temperaturen reagiert die Fifa auch auf dem Spielfeld.

Während des Turniers sind regelmäßige Trinkpausen vorgesehen. In jeder Halbzeit soll nach rund 22 Minuten eine etwa dreiminütige Unterbrechung stattfinden. Die wechselhafte Regelung sorgt bei Fans und Experten für Unmut. Viele kritisieren, dass die Fifa mit der Entscheidung für Einweg-Plastikflaschen ein falsches Signal in Sachen Nachhaltigkeit setze.

Dabei hatte der Verband zuvor betont, umweltfreundliche Alternativen fördern zu wollen. Die Organisation Germanwatch warf der Fifa vor, den Klimaschutz zugunsten vermeintlicher Sicherheitsinteressen zu opfern. Auch die Spielergewerkschaft FIFPro äußerte Bedenken, dass die Hitze nicht nur für Fans, sondern auch für die Spieler zur Gesundheitsgefahr werden könnte. Die Trinkpausen seien ein erster Schritt, doch müssten weitere Maßnahmen folgen, wie etwa die Anpassung der Anstoßzeiten an kühlere Tageszeiten.

Bislang plant die Fifa jedoch keine Änderungen am Spielplan, was bei den hohen Prognosen für die Sommermonate in Nordamerika für zusätzliche Diskussionen sorgt. Die Stadien in den USA und Kanada sind für die erwarteten Temperaturen unterschiedlich gerüstet. Während einige Arenen überdacht oder klimatisierbar sind, müssen andere auf natürliche Belüftung setzen. Die Fifa betont, dass die Sicherheit der Zuschauer oberste Priorität habe.

Dennoch bleibt die Frage, ob die erlaubten 590 ml Wasser für ein mehrstündiges Spiel bei über 30 Grad ausreichen. Mediziner empfehlen mindestens einen Liter Flüssigkeitszufuhr pro Stunde bei solchen Bedingungen.

Zudem ist unklar, ob die mitgebrachten Einwegflaschen später durch Pfandsysteme oder Recyclingmaßnahmen umweltschonend entsorgt werden. Die Kritik hält an, während die Vorbereitungen für die WM 2026 in die heiße Phase gehen. Ob die Fifa ihre Regeln noch weiter anpassen wird, bleibt abzuwarten - die bisherige Kehrtwende lässt zumindest auf Bewegung in der Debatte hoffen





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