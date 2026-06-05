Fifa ändert Verhaltenskodex: Leere Wasserflaschen nicht mehr erlaubt

Die Fifa hat ihren Verhaltenskodex für die WM-Stadien kurz vor Turnierbeginn geändert. Leere Wasserflaschen dürfen nicht mehr mit in die Stadien genommen werden. Experten warnen vor gesundheitlichen Risiken durch die Hitze während des Turniers.

Fans müssen bei der WM teures Wasser im Stadion kaufen. Die Fifa hat ihren Verhaltenskodex kurz vor Turnierbeginn geändert und leere Wasserflaschen mit in die Stadien zu bringen verboten.

Trotz erwarteter Temperaturen von teils über 30 Grad dürfen Fans keine leeren Wasserflaschen mit in die Stadien nehmen. Die Preise für Wasser in den Stadien sollen laut Fifa unverändert bleiben. Experten warnen vor gesundheitlichen Risiken durch die Hitze während des Turniers. Bei der WM werden 104 Spiele ausgetragen und es wird voraussichtlich unter Bedingungen stattfinden, bei denen ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler besteht.

Für die Spieler dürfte es deshalb immer wieder Trinkpausen geben. Für die Fans wird Hydration dagegen zur Kostenfrage





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