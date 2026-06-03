FIFA-Bestimmungen: Stadien müssen während der WM auf Sponsorennamen verzichten

Zur bevorstehenden Fußball-WM in Nordamerika müssen zahlreiche Stadien ihre Sponsorennamen ablegen. Die FIFA schützt ihre eigenen Partner und verlangt umbenannte Spielstätten sowie das Entfernen von Logos. Ein Überblick über Ausnahmen und die Gründe für diese Regelung.

In Mexiko, Kanada und den USA findet die größte Fußball- Weltmeisterschaft der Geschichte statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, was zu einer Aufstockung der Spiele von 64 auf 104 führt.

Dafür wird die nötige Infrastruktur bereitgestellt: Insgesamt 16 Stadien in den drei Gastgeberländern dienen als Spielstätten. Viele dieser Arenen sind weltbekannt und gelten als Institutionen, doch während des Turniers dürfen die meisten ihren Sponsorennamen nicht behalten. Die FIFA gewährt ausschließlich ihren offiziellen Partnern exklusive Vermarktungsrechte und verlangt daher, dass alle anderen Sponsorennamen von den Stadien verschwinden. So wird das AT&T Stadium in Arlington, Texas, während der Weltmeisterschaft als Dallas Stadium bezeichnet.

Ähnlich ergeht es dem Lumen Field in Seattle, das zum Seattle Stadium wird, dem MetLife Stadium in New Jersey, das als New York New Jersey Stadium firmiert, und dem Levi's Stadium in Santa Clara, das den Namen San Francisco Bay Area Stadium erhält. Auch in Mexiko-Stadt muss das Banorte Stadium, ehemals Aztekenstadion, auf seinen Sponsorennamen verzichten und wird als Mexico City Stadium geführt. Eine Ausnahme bildet der BC Place in Vancouver, der der Provinzregierung gehört und seinen Namen behalten darf.

Allerdings beschränkt sich die Umbenennung nicht nur auf das Papier: Auf vielen Stadien müssen die Logos und Schriftzüge der Sponsoren von Dächern und Fassaden entfernt oder abgedeckt werden. Eine besondere Regelung gibt es in Atlanta: Das Mercedes-Benz Stadium darf den markanten Stern auf seinem einziehbaren Dach behalten, da eine Entfernung die Dachkonstruktion beschädigen könnte. Dennoch muss das Stadion offiziell als Atlanta Stadium firmieren und kleinere Logos werden dennoch entfernt.

Diese umfassende Umbenennung und optische Bereinigung unterstreicht die exklusiven Rechte der FIFA-Partner während des Turniers





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